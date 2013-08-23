ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２６日（月） ０８：５０ ７月企業向けサービス価格指数（日銀） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １２：３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ７月米住宅着工許可件数改定値（商務省） フィリピン［英雄記念日］、英国［サマー・バンクホリデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ８月２７日（火） １０：３０ ２０年利付国債の入札発行 １０：３０ １０年利付国債の入札発行 １１：３０過ぎ 日銀ドル供給オペ１週間物 １２：４５ ２０年利付国債の入札結果 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果 １５：１５ ２０年利付国債のＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 １０：５０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が パネルディスカッションに参加（スウェーデン・ヨーテボリ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １４：００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 イタリア国債入札 ブラジル中銀金融政策会合（２８日まで） １─７月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） ハンガリー中銀が金融政策決定 -------------------------------------------------------------------------------- ８月２８日（水） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等 １０：３０ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札予定 １４：００ 岩田日銀副総裁が京都市内で講演 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） ０８：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：４５ＧＭＴ カーニー英中銀総裁が講演（ノッティンガム） １４：００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 イタリア国債入札 ブラジル中銀金融政策会合（最終日） -------------------------------------------------------------------------------- ８月２９日（木） ０８：５０ ７月商業販売統計（経産省） （予測中央値：前年比+０．６％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告期間ベース） １０：３０ 森本日銀審議委員が講演（盛岡市） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果 １４：００ 森本日銀審議委員が会見（盛岡市） １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０７：００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ改定値 ０７：５５ＧＭＴ ８月独雇用統計（連邦雇用庁） １２：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １８：００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がＦＲＢの歴史について講演 （バージニア州ニューポートニューズ） ２２：４５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策 イタリア国債入札 -------------------------------------------------------------------------------- ８月３０日（金） ０８：３０ ７月全国消費者物価指数（総務省） （予測中央値：＋０．６％） ８月東京都区部消費者物価指数（総務省） （予測中央値：＋０．４％） ０８：３０ ７月完全失業率（総務省） ０８：３０ ７月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ７月家計調査（総務省） ０８：５０ ７月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比+３．７％） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行 １０：３０ ２年利付国債の入札発行 １２：３０ ８月国際投資戦略調査［JP/GAA] １２：３５ 国庫短期証券の入札結果 １２：４５ ２年利付国債の入札結果 １３：００ 交付税及び譲与税配付金特別会計の一時借入金の入札結果 １４：００ ７月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+１３．６％） １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局） １２：００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が 米経済と金融政策について講演（メンフィス） １２：００ＧＭＴ 第２・四半期ブラジルＧＤＰ １２：３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省） １３：４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １３：５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 -------------------------------------------------------------------------------- ８月３１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ＜９月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ８月中国ＰＭＩ（国家統計局） -------------------------------------------------------------------------------- ９月２日（月） ０８：５０ ４─６月法人企業統計（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 米国［レーバーデー］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月３日（火） １０：３０ ７月毎月勤労統計（厚労省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ８月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） １２：５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 -------------------------------------------------------------------------------- ９月４日（水） 日銀金融政策決定会合（１日目） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ８月米自動車販売台数 英中銀金融政策委員会（５日まで） -------------------------------------------------------------------------------- ９月５日（木） 日銀金融政策決定会合（２日目） １５：００ フォーキャスト調査（日経センター） １５：３０ 日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米ウィスコンシン州ラクロス） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局） １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省） １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米ウィスコンシン州ラクロス） １２：１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） １３：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １４：００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 ８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） マレーシア中銀金融政策会合 スウェーデン中銀金利発表 Ｇ２０首脳会議（６日まで、サンクトペテルブルク） -------------------------------------------------------------------------------- ９月６日（金） １４：００ 日銀金融経済月報 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関） ０８：３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局） １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省） １２：００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 （サウスカロライナ州グリーンビル） １２：３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省） １７：００ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済」（ネブラスカ州オマハ） Ｇ２０首脳会議（最終日、サンクトペテルブルク） -------------------------------------------------------------------------------- ９月７日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 オーストラリア総選挙 -------------------------------------------------------------------------------- ９月８日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０２：００ＧＭＴ ８月中国貿易統計（税関当局） -------------------------------------------------------------------------------- ９月９日（月） ０８：５０ 4─6月ＧＤＰ2次速報（内閣府） ０８：５０ ８月貸出・預金動向（日銀） １４：００ 8月消費動向調査（内閣府） 時間未定 8月景気ウォッチャー調査（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢの視点」（サンフランシスコ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９：００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） インド［ガネーシュ・チャトゥルティ］ -------------------------------------------------------------------------------- ９月１０日（火） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（８月７・８日分） ０８：５０ ８月マネーストック（日銀） ０８：５０ ７月第３次産業活動指数（経済産業省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０５：３０ＧＭＴ ８月中国鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） １１：３０ＧＭＴ ８月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ２１：００ＧＭＴ 米週間消費者信頼感指数（ＡＢＣニュース） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１１日（水） ０８：５０ ７─９月期法人企業景気予測調査（財務省・内閣府） ０８：５０ ８月企業物価指数（日銀）[JPCGPY=ECI, JPCGP=ECI] １０：３０ 石田日銀審議委員講演（青森） １４：３０ 石田日銀審議委員会見（青森） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） ０８：３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 ２１：００ＧＭＴ ニュージランド中銀、政策金利発表 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１２日（木） ０８：５０ 7月機械受注（内閣府） １４：３０めど ８月投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局） ０６：４５ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８：００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） フィリピン中銀金融政策会合 インドネシア中銀金融政策会合 韓国中銀金融政策会合 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１３日（金） １３：３０ 7月鉱工業生産確報（経産省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏貿易収支（統計局） １２：３０ＧＭＴ ８月米小売売上高（商務省） １２：３０ＧＭＴ ８月米卸売物価指数（労働省） １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 １４：００ＧＭＴ ７月米企業在庫（商務省） -------------------------------------------------------------------------------- ９月１４日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１５日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１６日（月）祝日（敬老の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１７日（火） １３：００ ８月首都圏マンション市場動向（不動産経済研究所） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１８日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月１９日（木） ０８：３０ ９月ロイター短観 ０８：５０ ８月貿易統計（財務省） １５：３５頃 黒田日銀総裁が全国証券大会で挨拶 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２０日（金） ０７：００ ９月ロイター企業調査 １１：３０─１２：３０ごろ 黒田日銀総裁が共同通信社「きさらぎ会」で講演 １２：００めど ８月外国投信概況 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２１日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２２日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２３日（月）祝日（秋分の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２４日（火） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２５日（水） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２６日（木） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２７日（金） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月３０日（月） ０８：５０ 8月鉱工業生産速報（経産省） ０８：５０ 8月商業販売統計（経産省） １４：００ 8月住宅着工戸数（国交省） １２：３０ ９月国際投資戦略調査［JP/GAA］ ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主な海外マーケット休場予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月 ２６日（月）フィリピン［英雄記念日］、英国［サマー・バンクホリデー］