再送-UPDATE 2-米7月新築1戸建て住宅販売は9カ月ぶり低水準、金利上昇が圧迫の可能性

(画面に正しく表示されなかったため再送しました) [ワシントン 23日 ロイター] - 米商務省が23日発表した7月の新築1戸建 て住宅販売は、季節調整済みで前月比13.4%減の年率39万4000戸で、9カ月ぶ りの低水準となった。 市場予想の同49万戸を大きく下回り、市況の回復に影を落とした。このところの住 宅ローン金利上昇が景気の重しとなる可能性が示された。 米連邦準備理事会(FRB)が来月資産買い入れを縮小するとの市場予想にも疑問符 が付く形となった。 レイモンド・ジェームズ(フロリダ州)の首席エコノミスト、スコット・ブラウン氏 は「住宅ローン金利上昇の影響が市場に及びつつある」と分析。「このため、金融緩和縮 小の可能性が幾分弱まった」と話した。 販売価格の中央値は25万7200ドルで、前年同月の23万7400ドルから上昇 した。 過去1年間で住宅建設のペースが加速しており、7月の在庫は前月比で4.3%増加 した。 ただ、金利上昇で回復の動きが幾分弱まる可能性もある。5、6月分の総販売戸数は 大幅に下方修正された。 供給は5.2か月分で、前月の4.3か月分から増加した。通常適切な水準は6カ月 とされる。 詳細は以下の通り。 (前月比、季節調整後、年率ベース、1000戸) Pct Jul Jun (Prev) May (Prev) Jul'12 総販売戸数 -13.4 394 455 497 439 459 369 地域・北東部 -5.7 33 35 32 29 27 中西部 -12.9 54 62 67 75 76 南部 -13.4 213 246 274 233 247 西部 -16.1 94 112 124 102 109 Jul Jun (Prev) May (Prev) 販売実数 35 43 48 41 43 (季節調整前) Jul Jun (Prev) May (Prev) 販売価格・ 平均値 322.7 302.2 295.0 310.7 307.4 (1000ドル)中央値 257.2 258.5 249.7 262.6 262.8 前月比% Jun (Prev) May (Prev) Apr (Prev) 総販売戸数 3.6 8.3 -1.6 1.3 0.7 2.3 Jul Jun (Prev) May (Prev) 供給(カ月分) 5.2 4.3 3.9 4.5 4.2 在庫(1000戸) 171 164 161 163 159 エコノミスト予想(ロイター調査) 販売戸数 490,000 units