米金融・債券市場＝利回り低下、弱い住宅統計で金利上昇への懸念拡大

[ニューヨーク 23日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 96*29.50(+1*10.50)=3.7978% 前営業日終盤 95*19.00(+0*25.00)=3.8747% 10年債 (2105GMT) 97*08.00(+0*20.00)=2.8183% 前営業日終盤 96*20.00( 0*00.00)=2.8918% 5年債 (2105GMT) 98*26.50(+0*08.75)=1.6233% 前営業日終盤 98*17.75(‐0*06.00)=1.6812% 2年債 (2105GMT) 99*24.00(+0*00.75)=0.3802% 前営業日終盤 99*23.25(‐0*01.50)=0.3918% 23日の米金融・債券市場では国債利回りが低下。住宅販売統計が弱い内容となった ことで、住宅ローン金利の上昇が景気回復の重しとなる可能性があるとの懸念が高まり、 安全資産とされる米国債に買いが入った。 商務省が発表した7月の新築1戸建て住宅販売は季節調整済みで前月比13.4%減 の年率39万4000戸と、市場予想の同49万戸を大きく下回り、9カ月ぶりの低水準 となった。 スターン・アジー・アンド・リーチの首席エコノミスト、リンゼー・ピエザ氏は「住 宅ローン金利が上昇した状況で(住宅)需要がどこまで持続するかが問題だ。一時見られ た強い水準からは明らかに後退している」と語った。 指標10年債 は17/32高、利回りは2.82%に低下した。 7月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録の発表後、米債券市場では中短期債が アンダーパフォームしている。一部市場関係者の間では議事録の発表前、利上げ時期の目 安となる失業率の数値基準を6.5%から引き下げる可能性について議論が行われたこと が示されるとの期待があったものの、実際、利上げ時期に関する新たな手掛かりは得られ なかった。 バークレイズのアナリスト、アムルト・ナシカー氏はこれについて「追加緩和が必要 と判断しない限り数値基準の引き下げはないということを、議事録は示唆しているようだ 」と述べた。 米失業率は2014年にもターゲットまで低下する公算が大きいとみられており、市 場は2015年の利上げ開始の可能性を織り込み始めている。バークレイズのナシカー氏 は「市場はより積極的な利上げ局面を一段と織り込む段階に来ている」と語った。 この日の5年債 利回りは1.63%に低下。 5年債と30年債 の利回り格差は一段と縮小し、7月10日以来のタイ トな水準となる218ベーシスポイント(bp)をつけた。 来週は総額980億ドルの2年・5年・7年債の入札が予定されており、利回りが再 び上昇する可能性がある。 Tボンド先物9月限 は1─7/32高の131─26/32。 Tノート先物9月限 は19/32高の124─27.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 18.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 19.00 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 19.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -0.25 (unch)