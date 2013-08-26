＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月２６日─９日２日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２６日（月） １２：３０ＧＭＴ ７月米耐久財受注（商務省） （前月比、％） -4.0 3.9 （輸送機器除く／前月比、％） 0.5 -0.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.5 0.9 ２７日（火） ０８：００ＧＭＴ ８月独ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 107.0 106.2 （現況指数） 110.9 110.1 （期待指数） 103.0 102.4 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ６月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 1.0 1.0 （季調前前月比、％） N/A 2.4 （前年比、％） 12.1 12.2 １４：００ＧＭＴ ８月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 79.0 80.3 １─７月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） ２８日（水） ０６：００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 7.1 7.0 ０６：００ＧＭＴ ７月独輸入物価（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.8 （前年比、％） N/A -2.2 ０８：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ３（ＥＣＢ） （前年比、％） 2.1 2.3 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 110.9 （前月比、％） 0.0 -0.4 ２９日（木） ０７：５５ＧＭＴ ８月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） -5 -7 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 １２：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 0.5 （前年比、％） 1.7 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.4 （前年比、％） 1.7 1.9 （7月改定値） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／２４までの週、１０００件） 330 336 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） （前期比年率、％） 2.2 1.7 デフレーター 0.7 0.7 （速報値） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省） （前期比、％） N/A -1.1 （Ｑ１改定） ３０日（金） ０６：００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.5 -1.5 （前年比、％） 2.0 -2.8 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 1.4 1.6 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A -0.53 （景況感指数） N/A 92.5 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局） （％） N/A 12.1 １２：３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.2 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.5 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３：４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 53.0 52.3 １３：５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 80.5 80.0 （速報値） ９月１日（日） ０１：００ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.3 ２日（月） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） N/A 50.1 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 N/A 51.3 （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━