〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.040％、6カ月物は0.065％＝財務省

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［ワシントン ２６日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.040％ 平均落札金利 0.030％ 最低落札金利 0.020％ 利付き債券相当利回り 0.041％ 落札価格 99.989778 最高利回り落札比率 2.24％ カバー（応札倍率） 4.72倍 （単位：ドル） 落札総額 30,000,962,000 応札総額 141,568,842,000 競争入札 28,535,785,000 非競争入札 478,177,000 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年 8月29日 償還日 2013年11月29日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.065％ 平均落札金利 0.055％ 最低落札金利 0.040％ 利付き債券相当利回り 0.066％ 落札価格 99.967139 最高利回り落札比率 10.95 ％ カバー（応札倍率） 5.37倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,159,300 応札総額 134,169,826,800 競争入札 23,871,670,500 非競争入札 352,488,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2013年8月29日 償還日 2014年2月27日
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