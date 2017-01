UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格続伸、早期緩和縮小めぐる観測後退

(内容を追加しました) [ニューヨーク 26日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 97*15.00(+0*17.50)=3.7666% 前営業日終盤 96*29.50(+1*10.50)=3.7978% 10年債 (2105GMT) 97*16.50(+0*08.50)=2.7871% 前営業日終盤 97*08.00(+0*20.00)=2.8183% 5年債 (2105GMT) 98*31.50(+0*05.00)=1.5901% 前営業日終盤 98*26.50(+0*08.75)=1.6233% 2年債 (2105GMT) 99*24.75(+0*00.75)=0.3681% 前営業日終盤 99*24.00(+0*00.75)=0.3802% 26日の米金融・債券市場では、国債価格が続伸。経済指標が予想を下回るなか、米 連邦準備理事会(FRB)の早期緩和縮小をめぐる観測が和らいだ。 7月の耐久財新規受注は前月比7.3%減で、昨年8月以来約1年ぶりの大幅な減少 となり、市場予想の4.0%減も下回った。企業の設備投資の目安とされる、航空機を除 く非国防資本財の受注も3.3%減と、2月以来の大幅な減少率を記録、4カ月ぶりのマ イナスとなった。 レイモンド・ジェームズの債券キャピタルマーケッツ部長、ケビン・ギディス氏は「 前週末の新築住宅販売の急減やこの日の耐久財受注の落ち込みは、経済状況が一様でなく 、FRBの緩和縮小に向けた道のりがはっきりしない可能性を示唆している」と述べた。 総額980億ドルの2年・5年・7年債の入札を今週控えていることから、相場の上 値は重かったという。 指標10年債 は9/32高、利回りは2.787%と前週末の2.82 %から低下した。 Tボンド先物9月限 は5/32高の131─31/32。 Tノート先物9月限 は6/32高の125─01.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (-0.75)