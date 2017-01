再送-UPDATE 2-米8月のＣＢ消費者信頼感指数は81.5に改善、予想上回る

(検索コードを追加して再送しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 米大手民間調査機関のコンファレンス・ボ ード(CB)が27日発表した8月の消費者信頼感指数は81.5と、前月の80.3か ら上昇した。予想の79.0も上回った。 借り入れコストは上昇しているものの、消費者の景気先行きに対する楽観的な見方が 強まった。 期待指数は88.7で、86.0から上昇。現況指数は70.7と、前月の73.6 から低下した。 ジェフリーズの短期金融市場エコノミスト、トーマス・サイモン氏は「経済が回復し ているとの見方が確実に高まっている」と指摘。だが過去3四半期の成長率は1%程度に とどまっているとして、「低成長下での信頼感向上はやや不可解だ」と述べた。 詳細は以下のとおり。 (1985年=100、季節調整済) Aug July Rev From June 消費者信頼感指数 81.5 81.0 80.3 82.1 現況指数 70.7 73.6 73.6 68.7 期待指数 88.7 86.0 84.7 91.1 現況指数(%) 業況 Aug July Rev From June 良い 18.4 20.8 20.9 19.4 悪い 24.8 24.9 24.5 24.9 普通 56.8 54.3 54.6 55.7 雇用 十分 11.4 12.3 12.2 11.3 不十分 55.6 52.5 52.3 51.6 就職困難 33.0 35.2 35.5 37.1 6カ月先の期待(%) 業況 Aug July Rev From June 改善 20.1 19.9 19.1 21.4 悪化 11.1 11.3 11.2 11.1 横ばい 68.8 68.8 69.7 67.5 雇用 改善 17.6 16.7 16.5 19.7 悪化 17.3 17.7 18.1 16.1 横ばい 65.1 65.6 65.4 64.2 収入 増加 17.4 15.7 15.3 15.9 減少 13.5 13.7 13.8 14.2 横ばい 69.1 70.6 70.9 69.9 インフレ率(季節調整前) 平均 Aug July Rev from June 5.5 5.4 5.5 5.5 *調査は米国内の約5000世帯を対象に実施。