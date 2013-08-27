〔表〕米2年債入札の最高落札利回りは0.386％＝財務省

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［ワシントン ２７日 ロイター］ - 米財務省によると、２年債入札（ダッチ方式 ）の落札結果は以下のとおり。 最高落札金利 0.386％ 平均落札金利 0.372％ 最低落札金利 0.330％ 落札価格 99.978190 最高利回り落札比率 70.92％ カバー（応札倍率） 3.21倍 （単位：ドル） 落札総額 34,000,025,500 応札総額 109,017,565,500 競争入札 33,757,045,000 非競争入札 142,980,500 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 79,722,000,000 プライマリーディーラー落札 18,430,200,000 直接入札者応札 19,446,000,000 直接入札者落札 8,810,460,000 間接入札者応札 9,606,585,000 間接入札者落札 6,516,385,000 発行日 2013年9月03日 償還日 2015年8月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828VU1
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