米金融・債券市場＝国債価格続伸、シリア情勢にらみ安全資産買い

[ニューヨーク 27日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 98*21.00(+1*06.00)=3.6995% 前営業日終盤 97*15.00(+0*17.50)=3.7666% 10年債 (2005GMT) 98*03.50(+0*19.00)=2.7178% 前営業日終盤 97*16.50(+0*08.50)=2.7871% 5年債 (2005GMT) 99*09.00(+0*09.50)=1.5270% 前営業日終盤 98*31.50(+0*05.00)=1.5901% 2年債 (2005GMT) 99*25.25(+0*00.50)=0.3601% 前営業日終盤 99*24.75(+0*00.75)=0.3681% 27日の米金融・債券市場では、国債価格が続伸。西側諸国が数日以内にシリアを攻 撃する可能性があると伝えられるなか、投資家の間でリスク選好が後退、安全とみられる 資産を買う動きが広がった。 Tボンド先物9月限 は1─07/32高の133─06/32。 Tノート先物9月限 は22/32高の125─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -0.50 (unch)