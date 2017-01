UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格続伸、シリア情勢にらみ安全資産買い

(内容を追加しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*25.50(+1*10.50)=3.6916% 前営業日終盤 97*15.00(+0*17.50)=3.7666% 10年債 (2105GMT) 98*06.00(+0*21.50)=2.7087% 前営業日終盤 97*16.50(+0*08.50)=2.7871% 5年債 (2105GMT) 99*10.00(+0*10.50)=1.5204% 前営業日終盤 98*31.50(+0*05.00)=1.5901% 2年債 (2105GMT) 99*25.50(+0*00.75)=0.3560% 前営業日終盤 99*24.75(+0*00.75)=0.3681% 27日の米金融・債券市場では、国債価格が続伸。西側諸国が数日以内にシリアを攻 撃する可能性があると伝えられるなか、投資家の間でリスク選好が後退、安全とみられる 資産を買う動きが広がった。 INGインベストメント・マネジメントの国債トレーダー、ジェイク・ロウェリー氏 は「シリア情勢が緊迫化する可能性があるとの懸念から、全般的にリスクオフの動きとな り、質への逃避の流れで国債などに買いが入った」と述べた。 この日の経済指標では、8月の独IFO業況指数が予想を上回り1年4カ月ぶりの高 水準をつけたほか、6月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数も上昇したが、市場では シリア情勢への注目が一段と大きかったことから、経済指標による影響はおおむね限定的 となった。 この日行われた340億ドルの2年債入札は、海外勢や大手機関投資家を含む間接入 札者の落札比率が19.3%と、今年1月以降で最も低くなった。一方、直接入札者の比 率は26.1%と4月以来の水準に上昇した。最高落札金利は0.386%、応札倍率は 3.21倍だった。 翌28日には350億ドルの5年債、29日には290億ドルの7年債の入札が実施 される。 指標10年債 は21/32高、利回りは2.712%と前日の2.78 7%から低下した。 Tボンド先物9月限 は1─07/32高の133─06/32。 Tノート先物9月限 は22/32高の125─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -0.50 (unch)