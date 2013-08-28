29日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ［東京 ２９日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 Ｎ・フィールド がマザーズに（公開価格1500円） ０８：５０ ７月商業販売統計（経産省） （予測中央値：前年比+０．６％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告期間ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ 森本日銀審議委員が講演（盛岡市） １０：３０ スズキ 新型軽トラック発表会（鈴木会長出席） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １３：００ ドン・キホーテ 事業説明会 １３：００ 東芝 生活家電新製品発表会 １３：３０ ＬＧと京セラ 有機ＥＬテレビ技術説明会・超薄型スピーカー発表会 １３：３０ トヨタ 新型「ＳＡＩ」発表会 １４：００ 森本日銀審議委員が会見（盛岡市） １５：００ ローム パワー半導体プレスセミナー １５：００ 今後の経済財政動向等についての集中点検会合 終了後、１８：１０めどに甘利経済財政相会見 １５：１５ ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２８日（水） ０６：００ＧＭＴ ７月独輸入物価（連邦統計庁） ０６：００ＧＭＴ ９月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） ０８：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：４５ＧＭＴ カーニー英中銀総裁が講演（ノッティンガム） １４：００ＧＭＴ ７月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 イタリア短期債入札 ブラジル中銀金融政策会合（最終日） ２９日（木） ０７：００ＧＭＴ 第２・四半期スペインＧＤＰ改定値 ０７：５５ＧＭＴ ８月独雇用統計（連邦雇用庁） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省） １２：５０ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が会合であいさつ（テネシー州 メンフィス） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 １８：００ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がＦＲＢの歴史について講演 （バージニア州ニューポートニューズ） ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） イタリア国債入札 ＝＝＝＝海外主要決算発表予定＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ２９日（火） Q2 2013 CARREFOUR SA