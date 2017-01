米金融・債券市場＝国債価格反落、安全資産買いやや後退

[ニューヨーク 28日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 97*27.00(‐0*30.50)=3.7453% 前営業日終盤 98*25.50(+1*10.50)=3.6916% 10年債 (2005GMT) 97*20.00(‐0*18.00)=2.7744% 前営業日終盤 98*06.00(+0*21.50)=2.7087% 5年債 (2005GMT) 99*00.75(‐0*09.25)=1.5820% 前営業日終盤 99*10.00(+0*10.50)=1.5204% 2年債 (2005GMT) 99*30.50( N/A )=0.3987% 前営業日終盤 99*25.50(+0*00.75)=0.3560% 28日の米金融・債券市場では、国債価格が4日ぶりに反落。シリア情勢の緊迫化に 伴う安全資産への買いがやや後退した。この日行われた5年債入札がさえなかったことも 相場に影を落とした。 Tボンド先物9月限 は23/32安の132─15/32。 Tノート先物9月限 は15/32安の125─08.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 0.25 (+0.75)