UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格反落、安全資産買いやや後退

(レートを更新しました) [ニューヨーク 28日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*00.50(‐0*25.00)=3.7356% 前営業日終盤 98*25.50(+1*10.50)=3.6916% 10年債 (2105GMT) 97*22.50(‐0*15.50)=2.7653% 前営業日終盤 98*06.00(+0*21.50)=2.7087% 5年債 (2105GMT) 99*01.50(‐0*08.50)=1.5770% 前営業日終盤 99*10.00(+0*10.50)=1.5204% 2年債 (2105GMT) 99*30.50( N/A )=0.3987% 前営業日終盤 99*25.50(+0*00.75)=0.3560% 28日の米金融・債券市場では、国債価格が4日ぶりに反落。シリア情勢の緊迫化に 伴う安全資産への買いがやや後退した。この日行われた5年債入札がさえなかったことも 相場に影を落とした。 キャンター・フィッツジェラルドの国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「国債市場で安全資産への買いがやや後退した感がある」と話した。 午後行われた350億ドルの5年債入札は、応札倍率が2.38倍と、6カ月平均の 2.69倍を下回ったほか、直接・間接入札者を合わせた落札比率も53%と、6カ月平 均の60%を割り込んだ。さらにテールは0.7ベーシスポイント(bp)流れ、5年債 入札としては2012年7月以降で最大となった。最高落札利回りは1.624%だった 。 翌29日には290億ドルの7年債の入札が実施される。 指標10年債 は21/32安、利回りは2.785%と、前日の2.7 1%から上昇した。 Tボンド先物9月限 は23/32安の132─15/32。 Tノート先物9月限 は15/32安の125─08.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 17.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 18.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 18.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 0.25 (+0.75)