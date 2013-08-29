＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月２９日─９日５日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２９日（木） ０７：５５ＧＭＴ ８月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） -5 -7 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） 6.8 6.8 １２：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 0.5 （前年比、％） 1.7 1.9 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 0.4 （前年比、％） 1.7 1.9 （7月改定値） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／２４までの週、１０００件） 332 336 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ改定値（商務省） （前期比年率、％） 2.2 1.7 デフレーター 0.7 0.7 （速報値） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益速報値（商務省） （前期比、％） N/A -1.1 （Ｑ１改定） ３０日（金） ０６：００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.5 -1.5 （前年比、％） N/A -2.8 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 1.4 1.6 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） -0.35 -0.53 （景況感指数） 93.5 92.5 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局） （％） 12.1 12.1 １２：３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.2 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.5 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３：４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 53.0 52.3 １３：５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 80.5 80.0 （速報値） ９月１日（日） ０１：００ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） 50.6 50.3 ２日（月） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） N/A 50.1 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 N/A 51.3 （速報値） ３日（火） ０１：００ＧＭＴ ８月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A -8.5 ０１：３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.0 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.3 １２：５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 53.9 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.3 -0.6 １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 54.5 55.4 ４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 2.5 ０１：４５ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 51.7 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 51．0 （速報値） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A -0.7 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A -0.9 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 37.701 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省） （１０億ドル） -38.2 -34.2 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ８月米自動車販売台数 ５日（木） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A 0.602 １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） N/A 3.8 １２：１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 187 200 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／３１までの週、１０００件） N/A N/A １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 1.3 0.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.1 1.4 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A -7.3 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） -1.5 1.5 １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 55.2 56.0 （景気指数） N/A 60.4 ８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━