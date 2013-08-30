起債条件一覧＝8月30日現在

［東京 ３０日 ロイター］ - ＃は新規に追加、情報の更新。 ■国内ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ＃８／３０ 西日本高速道路 第１９回 Aa3/AA+ ２５０億円 １０年 ０．８４２％ Ｔ３２９＋１３ｂｐ ９／ ５ 野村 SMBC日興 ＧＳ ＃８／３０ 伊藤忠商事 ７２回 AA‐ １００億円 ５年 ０．４０６％ Ｔ２９６＋１５ｂｐ ９／２０ みずほ 大和 メリル 東海東京 ＃８／３０ 伊藤忠商事 ７３回 AA‐ １００億円 １２年 １．１６７％ Ｔ８１＋２６ｂｐ ９／２０ SMBC日興 三菱UFJMS 東海東京 ＃８／３０ 住友不動産 第９０回 A/A‐ ２００億円 ５年 ０．４２６％ Ｔ２９６＋１７ｂｐ ９／ ５ SMBC日興 ８／２９ 三菱重工業 第２５回 A+/AA‐ ３００億円 ５年 ０．３６６％ Ｔ２９６＋１０ｂｐ ９／ ４ SMBC日興 野村 三菱UFJMS みずほ ８／２９ 三菱重工業 第２６回 A+/AA‐ １５０億円 １０年 ０．８７７％ Ｔ３２９＋１６ｂｐ ９／ ４ SMBC日興 野村 三菱UFJMS みずほ ８／２９ 豊田自動織機 第２３回 AA/AA‐ １００億円 ７年 ０．５５４％ Ｔ３１１＋８ｂｐ ９／ ５ 野村 SMBC日興 三菱UFJMS みずほ ８／２９ 豊田自動織機 第２４回 AA/AA‐ １００億円 １０年 ０．７９７％ Ｔ３２９＋８ｂｐ ９／ ５ 野村 SMBC日興 三菱UFJMS みずほ ８／２９ アコム 第６４回 BBB/A ２５０億円 ５年 ０．８８％ Ｌ＋４０ｂｐ ９／ ５ 三菱UFJMS 大和 野村 ８／２９ 三菱ＵＦＪ信託銀行 第４回 AA ２００億円 ５年 ０．３４％ Ｔ２９６＋７ｂｐ ９／ ４ 三菱UFJMS ８／２８ ニチレイ 第２１回 A/A １００億円 ７年 ０．６５９％ Ｔ３１１＋１７ｂｐ ９／ ４ みずほ 三菱UFJMS 野村 ８／２８ 三井化学 第４４回 A‐/A １５０億円 ５年 ０．６８２％ Ｔ２９６＋４０ｂｐ ９／ ４ SMBC日興 みずほ 野村 ８／２８ 大垣共立銀行 第３回 A‐ １５０億円 １０年 注参照 Ｌ＋３９ｂｐ ９／ ４ SMBC日興 みずほ 大和 ８／２８ 宮崎銀行 第３回 A‐ １５０億円 １０年 注参照 Ｌ＋３９ｂｐ ９／ ４ SMBC日興 みずほ 野村 ８／２８ 清水銀行 第２回 A‐ １００億円 １０年 注参照 Ｌ＋３９ｂｐ ９／ ４ 大和 ８／２７ 中国電力 第３７７回 AA‐/AA ２００億円 １０年 １．１２１％ Ｔ３２９＋３６ｂｐ ９／ ３ 三菱UFJMS 野村 しんきん ８／２７ 三越伊勢丹ホールディングス 第４回 A‐ １００億円 １０年 １．０７１％ Ｔ３２９＋３１ｂｐ ９／ ２ 三菱UFJMS 野村 SMBC日興 大和 ８／２７ コナミ 第９回 A ５０億円 ４年 ０．４６０％ Ｔ２８８＋２２ｂｐ ９／ ３ 大和 ８／２７ コナミ 第１０回 A ５０億円 ５年 ０．５２７％ Ｔ２９６＋２３ｂｐ ９／ ３ 三菱UFJMS ８／２７ コナミ 第１１回 A ５０億円 ６年 ０．６５９％ Ｔ３０４＋２８ｂｐ ９／ ３ SMBC日興 ８／２３ 三菱ＵＦＪリース 第２４回 AA‐/A+ ２００億円 ３年 ０．２７８％ Ｔ２８０＋１３ｂｐ ８／３０ 三菱UFJMS シティＧ 大和 東海東京 ８／２３ 関西高速鉄道 第８回 AA １００億円 １０年 ０．８６１％ Ｔ３２９＋１１ｂｐ ８／３０ 三菱UFJMS みずほ SMBC日興 ８／２３ ふくおかフィナンシャルグループ 第４回 A １００億円 ３年 ０．４５％ ─ ９／ ９ 大和 ふくおか ８／１６ 大和証券グループ本社 第１５回 A ３００億円 ４年 ０．６０％ ─ ９／ ２ 大和 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ・大垣共立銀行 期限前償還条項付劣後債： 利率は当初５年が０．８８％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋１．８９％。 ・宮崎銀行 期限前償還条項付劣後債： 利率は当初５年が０．８８％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋１．８９％。 ・清水銀行 期限前償還条項付劣後債： 利率は当初５年が０．８８％、以降が６カ月円ＬＩＢＯＲ＋１．８９％。 ・ふくおかフィナンシャルグループ債、大和証券グループ本社債：個人債。 ・中国電力債：格付けのＡＡ─（Ｒ＆Ｉ）は引き下げ方向でレーティング・モニター中。 ■財投機関債など■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ８／２８ 日本政策金融公庫 第３７回 AA+/Aa3 ３００億円 ３年 ０．２０３％ Ｔ２８２＋５ｂｐ ９／１２ みずほ シティＧ 大和 ８／２８ 日本学生支援機構 第３２回 AA/AA+ ４００億円 ２年 ０．１６１％ Ｔ２７２＋５ｂｐ ９／ ９ 三菱UFJMS 大和 野村 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■投資法人債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ８／２３ ジャパンリアルエステイト投資法人 第９回 AA/A1/A+ １００臆円 ５年 ０．４９７％ Ｔ２９６＋２０ｂｐ みずほ ８／３０ 三菱UFJMS ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■円建て外債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■東京プロボンド■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■国内／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ８／２７ テンプホールディングス 第２回 A‐ １５０億円 ５年 ０．００％ 未定 下記参照 SMBC日興 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注）・テンプホールディングス債： 転換価額は９月９日─１１日までの間のいずれかの日に決定。 払込日は９月７日─１９日までの間のいずれかの日に決定。 ■海外／ＣＢ型新株予約権付社債■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／通貨／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 転換価額 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ８／２８ 前田建設工業 円 １００億円 ５年 ０．００％ ７８７円 ９／１３ 大和ヨーロッパ みずほインター ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注）・前田建設工業 円貨建てＣＢ： スイス連邦その他欧州を中心とする海外市場（ただし米国を除く）で募集。 ■ＡＢＳ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 起債日／発行体／回号／格付け／リックコード 発行額 期間 利率 スプレッド 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ８／２２ 住宅金融支援機構 第７６回 AAA/AAA １２７７億円 ３５年 １．２１％ Ｔ３２９＋４６ｂｐ９／ ３ ＧＳ ＣＳ 野村 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・発行価格は注意書きがない場合１００円。 ■海外ＳＢ■ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 発行体／リックコード 通貨 発行額 期 間 利 率（％） 価 格（％） 払込日 主幹事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 円 未定 ７年 未定 １００．００ ９／２４ 注参照 オーストラリア・ニュージーランド銀行（ＡＮＺ） 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ９／２４ 注参照 注参照 未定 ４年 未定 １００．００ ９／２４ 注参照 中日本高速道路 米ドル １０億ドル ５年 ２．３６９ １００．００ ９／１０ 注参照 ウエストパック・バンキング 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ９／２５ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ９／２５ 注参照 ゴールドマン・サックス・グループ 円 未定 ３年 未定 １００．００ ９／２６ 注参照 韓国産業銀行 豪ドル 未定 ４年 未定 １００．００ ９／２７ 注参照 注参照 未定 ４年 未定 １００．００ ９／２７ 注参照 注参照 未定 ４年 未定 １００．００ ９／２７ 注参照 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ９／１２ 注参照 ナショナル・オーストラリア銀行 米ドル １．８３億 ５年 １．８３ １００．００ ８／２９ 注参照 ＃ＢＮＰパリバ 注参照 ４０００万 ４年 ６．６４ １００．００ ９／ ５ 注参照 注参照 ４００万 ４年 ４．２５ １００．００ ９／ ４ 注参照 注参照 ８０００万 １０年 ６．４２ １００．００ ９／１０ 注参照 注参照 未定 ５年 未定 １００．００ ９／２６ 注参照 モルガン・スタンレー 円 未定 ５年 未定 １００．００ ９／１９ 注参照 米ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ９／１９ 注参照 豪ドル 未定 ５年 未定 １００．００ ９／１９ 注参照 注参照 未定 ３年 未定 １００．００ ９／１９ 注参照 バークレイズ・バンク 注参照 ８５００万 ５年 ４．３０ １００．００ ９／ ５ 注参照 注参照 １２００万 ５年 ６．５０ １００．００ ９／２６ 注参照 スウェーデン輸出信用銀行 注参照 ２．２４億 ５年 ４．６４ １００．００ ９／１７ 注参照 注参照 ２．４３億 ５年 ６．１２ １００．００ ９／１７ 注参照 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注） ・クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク ユーロ円建て債：価格は売出価格。売出期間は９月１０日─２４日。 受渡日は９月２５日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行 豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１７日─２４日。受渡日は９月２５日。売出人は野村証券。 売出取扱人はいよぎん証券、だいこう証券ビジネス、ふくおか証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・オーストラリア・ニュージーランド銀行 メキシコペソ建て債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１７日─２４日。受渡日は９月２５日。 売出人は野村証券。売出取扱人はだいこう証券ビジネス。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・中日本高速道路 米ドル建て債：価格は発行価格。 スプレッドは米国債＋８０ｂｐ。 主幹事はシティＧ、三菱ＵＦＪセキュリティーズ・インター。 格付けはＡａ３（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｒ＆Ｉ）。 ・ウエストパック・バンキング 豪ドル建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１０日─２５日。受渡日は９月２６日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ウエストパック・バンキング 米ドル建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１０日─２５日。受渡日は９月２６日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ゴールドマン・サックス・グループ ユーロ円建て債：価格は売出価格。 売出期間は９月１０日─２６日。受渡日は９月２７日。売出人はＳＭＢＣ日興証券。 格付けはＡ３（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・韓国産業銀行債：価格は売出価格。 ２段目：メキシコペソ建て債、３段目：南アフリカランド建て債。 以下、共通。売出期間は９月１１日─２５日。受渡日は９月３０日。 売出人は大和証券。格付けはＡ＋（Ｒ＆Ｉ）。 ・ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス 米ドル建て変動利付債：価格は売出価格。 売出期間は９月６日─１２日。受渡日は９月１３日。 売出人は野村証券、売出取扱人はいよぎん証券。 ・ナショナル・オーストラリア銀行 米ドル建て債：価格は売出価格。 売出期間は８月１９日─８月２９日。受渡日は８月３０日。 売出人はＳＭＢＣ日興証券。格付けはＡａ２（ムーディーズ）、ＡＡ─（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ 南アフリカランド建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月７日─９月５日。受渡日は９月６日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・ＢＮＰパリバ ニュージーランド建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月１９日─９月４日。受渡日は９月５日。売出人はマネックス証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（３段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月２６日─９月９日。受渡日は９月１１日。売出人は安藤証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・ＢＮＰパリバ メキシコペソ建て債（４段目）：価格は売出価格。 売出期間は９月１７日─２６日。受渡日は９月２７日。売出人は水戸証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ＋（Ｓ＆Ｐ、フィッチ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型円建て債（１段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１１日─１９日。受渡日は９月２０日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。売出取扱人はいよぎん証券、新潟証券、 百五証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型米ドル建て債（２段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１１日─１９日。受渡日は９月２０日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。売出取扱人は新潟証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型豪ドル建て債（３段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１１日─１９日。受渡日は９月２０日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。売出取扱人は新潟証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・モルガン・スタンレー 利率ステップアップ型メキシコペソ建て債（４段目）： 価格は売出価格。売出期間は９月１１日─１９日。受渡日は９月２０日。 売出人は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。 格付けはＢａａ１（ムーディーズ）、Ａ─（Ｓ＆Ｐ）、Ａ（フィッチ、Ｒ＆Ｉ）。 ・バークレイズ・バンク メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月８日─９月５日。受渡日は９月６日。売出人はＳＢＩ証券。 格付けはＡ２（ムーディーズ）、Ａ（Ｓ＆Ｐ）。 ・バークレイズ・バンク 南アフリカランド建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月２７日─９月２６日。受渡日は９月２７日。売出人は楽天証券。 ・スウェーデン輸出信用銀行 メキシコペソ建て債（１段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月２８日─９月１７日。受渡日は９月１８日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。 ・スウェーデン輸出信用銀行 ロシアルーブル建て債（２段目）：価格は売出価格。 売出期間は８月２８日─９月１７日。受渡日は９月１８日。売出人は岡三証券。 格付けはＡａ１（ムーディーズ）、ＡＡ＋（Ｓ＆Ｐ）。