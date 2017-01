米金融・債券市場＝国債価格上昇、連休控えポジション調整も

[ニューヨーク 29日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 98*18.00(+0*17.50)=3.7048% 前営業日終盤 98*00.50(‐0*25.00)=3.7356% 10年債 (2005GMT) 97*25.00(+0*02.50)=2.7562% 前営業日終盤 97*22.50(‐0*15.50)=2.7653% 5年債 (2005GMT) 99*16.25( N/A )=1.6028% 前営業日終盤 99*01.50(‐0*08.50)=1.5770% 2年債 (2005GMT) 99*30.50( 0*00.00)=0.3987% 前営業日終盤 99*30.50( N/A )=0.3987% 29日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。月末と連休が近づくなか、ポジシ ョン調整の動きが出始めたほか、シリア情勢をめぐる根強い不透明感から安全とみられる 資産が買われ、国債相場への支えとなった。 Tボンド先物9月限 は21/32高の133─04/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32高の125─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread 18.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 0.50 (unch)