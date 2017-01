UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、連休控えポジション調整も

(レートを更新しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*13.00(+0*12.50)=3.7135% 前営業日終盤 98*00.50(‐0*25.00)=3.7356% 10年債 (2105GMT) 97*23.50(+0*01.00)=2.7617% 前営業日終盤 97*22.50(‐0*15.50)=2.7653% 5年債 (2105GMT) 99*15.00( N/A )=1.6109% 前営業日終盤 99*01.50(‐0*08.50)=1.5770% 2年債 (2105GMT) 99*30.50( 0*00.00)=0.3987% 前営業日終盤 99*30.50( N/A )=0.3987% 29日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。月末と連休が近づくなか、ポジシ ョン調整の動きが出始めたほか、シリア情勢をめぐる根強い不透明感から安全とみられる 資産が買われ、国債相場への支えとなった。 第2・四半期の米国内総生産(GDP)改定値は、前期比年率で2.5%増と、速報 値の1.7%増から上方修正され、市場予想の2.2%を上回った。GDP統計を受け、 国債相場は当初値下がりしていたものの、午後行われた7年債入札をきっかけに「ショー トカバーなどの買いが入った」(アクション・エコノミクスのキム・ルパート氏)ことで 、持ち直しに転じたという。 今月は翌30日が月内の最終取引日に当たる。来週2日はレーバーデーのため休場と なる。 この日行われた290億ドルの7年債入札は、最高落札利回りが2.221%。応札 倍率が2.43倍と低めだった一方、直接入札者の落札比率は22%と底堅かった。 指標10年債 は6/32高、利回りは2.745%と、前日の2.76 5%から低下した。 30年債 は26/32高、利回りは3.691%と、前日の3.736 %から低下した。 Tボンド先物9月限 は21/32高の133─04/32。 Tノート先物9月限 は7.50/32高の125─16/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread 18.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 0.50 (unch)