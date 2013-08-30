再送-UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝6本、226億4814万円

(ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし・為替ヘッジありの販売会社 に、高木証券を追加して再送します) ［東京 ３０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 スパークス・少数精鋭・日本株ファンド スパークス・アセット・マネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：１１億３３３５万円 販売会社：ＳＢＩ証券 Ｔ＆Ｄ日本株式投信（通貨選択型）米ドルコース＜愛称：ダブルウィン＞ Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：３５億４９９８万円 販売会社：岩井コスモ証券 ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり 日興アセットマネジメント 設定上限額：各５００億円 設定額：為替ヘッジなし１０億４５１７万円／為替ヘッジあり３億４０４１万円 販売会社：岩井コスモ証券、高木証券 ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジあり） ダイワ欧州高配当株ファンド（為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各１０５０億円 設定額：（為替ヘッジあり）５１億２９２３万円（為替ヘッジなし）／１１４億４９９８万円 販売会社：大和証券