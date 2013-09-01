2日の国内・海外経済指標と行事予定

(２日現在) ［東京 ２日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ０８：５０ ４─６月法人企業統計（財務省） １２：３０ 田中原子力規制委員会委員長が講演（日本外国特派員協会） １４：００ ８月新車販売（自販連・全軽自協） １４：００ ＫＤＤＩ モバイルネットワーク説明会 １５：００ フィッチ・レーティングス説明会 国内メガバンク：「アベノミクス」のもとでのチャンスとチャレンジ １５：００ 財政資金対民間収支（８月実績・９月見込み、財務省） １５：３０ ７月末の税収実績（財務省） １７：００ 小渕財務副大臣会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３０日（金） ０６：００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局） １２：００ＧＭＴ ４─６月期インドＧＤＰ １２：００ＧＭＴ 第２・四半期ブラジルＧＤＰ １２：００ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が 米経済と金融政策について講演（メンフィス） １２：３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省） １３：４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １３：５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 ９月 １日（日） ０１：００ＧＭＴ ８月中国ＰＭＩ（国家統計局） ２日（月） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 米国は休場［レーバーデー］