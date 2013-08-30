＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ８月３０日─９日６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ３０日（金） ０６：００ＧＭＴ ７月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.5 -1.5 （前年比、％） N/A -2.8 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 1.4 1.6 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） -0.35 -0.53 （景況感指数） 93.5 92.5 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏失業率（統計局） （％） 12.1 12.1 １２：３０ＧＭＴ ７月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.2 0.3 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.5 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.4 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 １３：４５ＧＭＴ ８月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 53.0 52.3 １３：５５ＧＭＴ ８月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 80.5 80.0 （速報値） ９月１日（日） ０１：００ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） 50.6 50.3 ２日（月） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） N/A 50.1 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 N/A 51.3 （速報値） ３日（火） ０１：００ＧＭＴ ８月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A -8.5 ０１：３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.0 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 0.3 １２：５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 53.9 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.3 -0.6 １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 54.5 55.4 ４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.6 （前年比、％） N/A 2.5 ０１：４５ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 51.7 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 51．0 （速報値） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A -0.7 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A -0.5 （前年比、％） N/A -0.9 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 37.701 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省） （１０億ドル） -38.2 -34.2 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ８月米自動車販売台数 ５日（木） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A 0.602 １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 3.8 １２：１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 187 200 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／３１までの週、１０００件） N/A 331 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 1.3 0.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） 1.1 1.4 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A -7.3 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） -1.5 1.5 １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 55.2 56.0 （景気指数） N/A 60.4 ８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ６日（金） ０６：００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） N/A 157 ０６：４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.4 ０８：３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 1.1 （前年比、％） N/A 1.2 ０８：３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 1.9 （前年比、％） N/A 2.0 １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） -0.1 2.4 １２：３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 175 162 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 177 161 （失業率、％） 7.4 7.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━