〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝30日

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［東京 ３０日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のうち、２５日移動平均線および ７５日移動平均線がゴールデンクロス・デットクロスを形成した銘柄の一覧は以下の通り 。 [Golden Cross] RIC 銘柄名 01 住石ＨＬＤＧ 02 大倉工業 03 住友軽金属工業 04 サンケン電気 05 キムラタン 06 京葉銀行 07 北日本銀行 08 東栄住宅 09 西日本鉄道 10 ＪＫ ＨＬＤＧ [Dead Cross] RIC 銘柄名 01 若築建設 02 ベストブライダル 03 丸善ＣＨＩ ＨＬＤＧ 04 ネクソン 05 エア・ウォーター 06 日本触媒 07 タイガースポリマー 08 アミューズ 09 テイクアンドギヴ・ニーズ 10 日本新薬 11 沖電線 12 レオン自動機 13 井関農機 14 富士重工業 15 スルガ銀行
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