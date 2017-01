米金融・債券市場＝国債価格ほぼ横ばい、連休中にもシリア攻撃との見方で売買手控え

[ニューヨーク 30日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*11.50(‐0*01.50)=3.7162% 前営業日終盤 98*13.00(+0*12.50)=3.7135% 10年債 (2105GMT) 97*16.00(‐0*07.50)=2.7894% 前営業日終盤 97*23.50(+0*01.00)=2.7617% 5年債 (2105GMT) 99*09.75(‐0*05.25)=1.6457% 前営業日終盤 99*15.00( N/A )=1.6109% 2年債 (2105GMT) 99*30.25(‐0*00.25)=0.4026% 前営業日終盤 99*30.50( 0*00.00)=0.3987% 30日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ横ばい。この日発表された経済指標 は予想を下回る内容となったものの、翌日からの連休中にシリアへの軍事介入が行われる 可能性もあるなかで、積極的な取引は抑えられた。 来週2日はレーバーデーのため休場となる。 米政府は30日、シリア政府が過去1年間に複数回にわたり化学兵器を使用したとの 証拠を公表し、「無差別かつ想像を絶する恐ろしい行為を罰せられないままにしておくわ けにはいかない」として、限定的な軍事介入の正当性を主張した。 ケリー国務長官はシリアのアサド大統領を「殺人者」と激しく非難。だが無制限の関 与を回避するため、米国の軍事対応は慎重に計画されると説明した。 月末を迎え、ポジション調整の買いが入ったことも、相場の下支えにつながったとい う。 指標10年債 は6/32安、利回りは2.784%と前日の2.766 %から上昇した。 30年債 は2/32高、利回りは3.710%と前日の3.718%か ら低下した。 経済指標では、7月の個人消費支出が前月比0.1%増にとどまり、0.3%の増加 を見込んでいた市場予想を下回った。インフレも抑制されており、米連邦準備理事会(F RB)が緩和縮小の時期を探る中、米経済のぜい弱さが浮き彫りとなった。 Tボンド先物9月限 は7/32高の133─11/32。 Tノート先物9月限 は5/32安の125─11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 16.25 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 19.50 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread 1.75 (+1.25)