再送-〔情報ＢＯＸ〕点検会合、予定通りの消費増税への賛否

(３１日に配信した以下の記事で、氏名の漢字の一部が画面に正しく表示されていなかったため修正しまし た) ［東京 ３１日 ロイター］ - 政府の「集中点検会合」で、来年４月に消費税率を予定通り３％引き 上げるべきかについて、有識者の賛否は以下の通り。 予定通りの引き上げ（賛成は○） ＜総論＞ 岩田 一政 日本経済研究センター理事長 ×（１％ずつがデフレ脱却に有効） 加藤 淳子 東京大学大学院法学政治学研究科教 ○ 授 古賀 伸明 日本労働組合総連合会会長 ○（社会保障制度の将来像明確化や雇用創出、 低所得者対策必要） 古市 憲寿 東京大学大学院博士課程 ○（条件つき。内外に説得力ある物語と良いサ プライズ打ち出せるか） 増田 寛也 東京大学公共政策大学院客員教授、 ○ 前岩手県知事 山根 香織 主婦連合会会長 ×（増税自体に反対） 米倉 弘昌 日本経済団体連合会会長、住友化学 ○ 株式会社代表取締役会長 ＜経済・金融＞ 伊藤 隆敏 東京大学大学院経済学研究科教授 ○ 稲野 和利 日本証券業協会会長 ○ 片岡 剛士 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティ ×（デフレからの完全脱却後で遅くない） ング主任研究員 熊谷 亮丸 大和総研チーフエコノミスト ○（一定の景気下支え策を講じた上で予定通り 消費増税すべき） 宍戸駿太郎 国際大学・筑波大学名誉教授、日米 ×（完全雇用達成まで延期） ・世界モデル研究所代表 白川 浩道 クレディ・スイス証券チーフエコノ ×（小幅連続的上げが選択肢（１％ずつ５年） ミスト ） 武田 洋子 三菱総合研究所チーフエコノミスト ○ 中空 麻奈 ＢＮＰパリバ証券投資調査本部長 ○ 浜田 宏一 内閣官房参与、イェール大学名誉教 ×（１年先送り、もしくは１％） 授 ＜国民生活・社会保障＞ 井伊 雅子 一橋大学国際・公共政策大学院教 ○ 授 石黒 生子 ＵＡゼンセン副書記長 ○ 工藤 啓 特定非営利活動法人｢育て上げ｣ﾈｯ ×（若者の無業者への就労支援を） ﾄ理事長 小室 淑恵 株式会社ワーク・ライフバランス ○ 代表取締役社長 永井 良三 自治医科大学学長 ○ 宮本 太郎 中央大学法学部教授 ○ 横倉 義武 日本医師会会長 ○ 吉川萬里子 全国消費生活相談員協会理事長 ○ ＜産業＞ 石澤 義文 全国商工会連合会会長、富山県商 △（２回目は耐えられない可能性） 工会連合会会長 岩沙 弘道 不動産協会会長、三井不動産株式 ○ 会社代表取締役会長 岡村 正 日本商工会議所会頭、株式会社東 ○ 芝相談役 岡本 圀衞 経済同友会副代表幹事、日本生命 ○ 保険相互会社代表取締役会長 小松万希子 小松ばね工業株式会社取締役社長 ○ 清水 信次 日本チェーンストア協会会長、株 △（賛成でも反対でもない。総理判断に従う） 式会社ライフコーポレーション代表取締役会長兼 ＣＥＯ 鶴田 欣也 全国中小企業団体中央会会長 ○ 豊田 章男 日本自動車工業会会長、ﾄﾖﾀ自動 ○ 車株式会社取締役社長 樋口 武男 住宅生産団体連合会会長、大和ハ ○ ウス工業株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯ ＜地方・地域経済＞ 青柳 剛 群馬県建設業協会会長、沼田土建 ○ 株式会社取締役社長 阿部 眞一 岩村田本町商店街振興組合理事長 ×（一気に５％に） 岸 宏 全国漁業協同組合連合会代表理事 ○ 会長 坂井 信也 日本民営鉄道協会会長 阪神電気 ○ 鉄道株式会社代表取締役会長 立谷 秀清 福島県相馬市長 ○ 谷 正明 全国地方銀行協会会長、福岡銀行 ○ 頭取 西田 陽一 おんせん県観光誘致協議会会長 ○ 萬歳 章 全国農業協同組合中央会会長 ○ 古川 康 佐賀県知事 ○ ＜国民生活・社会保障＞ 青山理恵子 日本消費生活アドバイザー・コンサ ○ ルタント協会副会長 大久保朝江 特定非営利活動法人杜の伝言板ゆる ×（1年先送り） る代表理事 岡崎 誠也 国民健康保険中央会会長、高知市長 ○ 奥山千鶴 特定非営利活動法人子育てひろば全国 ○ 連絡協議会理事長、特定非営利活動法人びーのび ーの理事長 白石興二郎 日本新聞協会会長、読売新聞グルー ×（15年10月に10％） プ本社代表取締役社長 清家篤 慶應義塾長、社会保障制度改革国民会議 ○ 会長 馬袋 秀男 「民間事業者の質を高める」全国介 ○ 護事業者協議会理事長 林 文子 横浜市長 ○ 広田 和子 精神医療サバイバー ×（消費税上げ絶対反対） ＜経済・金融＞ 植田 和男 東京大学大学院経済学研究科教授 △（判断示さず) 菅野 雅明 ＪＰモルガン証券チーフエコノミ ○ スト 國部 毅 全国銀行協会会長、三井住友銀行 ○ 頭取 高田 創 みずほ総合研究所常務執行役員チ ○ ーフエコノミスト 土居 丈朗 慶應義塾大学経済学部教授 ○ 永濱 利廣 第一生命経済研究所主席エコノミ ×（小刻みもしくは景気対策付の３％引き上げ スト ） 西岡 純子 アール・ビー・エス証券会社東京 ○ 支店チーフエコノミスト 本田 悦朗 内閣官房参与、静岡県立大学国際 ×（初年度１％ないし２％上げ、その後１％ず 関係学部教授 つ上げ） 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授 ○