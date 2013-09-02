〔表〕きょうの投信設定（3日）＝13本

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［東京 ３日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販 売会社】 米国・シェールＭＬＰ・高配当株ファンド 日本アジア・アセット・マネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：おきなわ証券、日本アジア証券 東京海上・米国新興成長株式ファンド＜愛称：グローイング・アメリカ＞ 東京海上アセットマネジメント投信 設定上限額：１０００億円 設定額：── 販売会社：みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ中国株式インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ東南アジア株式インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ新興国株式インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏオーストラリア株式インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ欧州株式インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ米国株式インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり） ｉ─ｍｉｚｕｈｏ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし） ブラックロック・ジャパン 設定上限額：各１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ国内株式インデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ＪＰＭメキシコ債券ファンド（毎月決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：ＪＰモルガン証券 ＪＰＭトルコ債券ファンド（毎月決算型） ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：ＪＰモルガン証券
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