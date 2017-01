〔情報ＢＯＸ〕-歴代のＭ＆Ａ規模上位5位

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米ベライゾン・コミュニケーション は 2日、英ボーダフォン から合弁会社ベライゾン・ワイヤレス株45%を1300 億ドルで取得することで合意したと発表した。 以下、トムソン・ロイターがまとめたこれまでの企業合併・買収(M&A)案件規模 のトップ5。 時期(年) 買収先 買収企業 規模 1999 MANNESMANN AG VODAFONE $203 billion (GERMANY) 2000 TIME WARNER INC AOL INC $181.6 billion (USA) 2013 Verizon Wireless Verizon Comm. $130.0 billion (45 pct stake from Vodafone Group Plc) 2008 PHILIP MORRIS INTL SHAREHOLDERS $113 billion (SWITZERLAND) 2007 ABN-AMRO RFS HOLDINGS BV $98 billion (NETHERLANDS) 2006 BELL SOUTH CORP AT&T INC $89 billion (USA)