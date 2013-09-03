4日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ［東京 ４日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 アドメテック がＴＯＫＹＯ ＰＲＯ Ｍａｒｋｅｔに 安倍晋三首相がＧ２０に出発 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ 個人向け国債の発行条件等（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １６：３０ 山口財務副大臣会見（14年度概算要求額について） １８：３０ 総合資源エネルギー調査会第３回基本政策分科会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３日（火） ０１：００ＧＭＴ ８月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪経常収支（連邦統計局） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪小売売上高（連邦統計局） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） ０９：００ＧＭＴ ＯＥＣＤ世界経済見通し改定（記者会見） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） １２：５８ＧＭＴ ８月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ７月米建設支出（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １６：３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済と金融政策について講演（オレゴン州ポートランド） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ８月米自動車販売台数 英中銀金融政策委員会（５日まで）