米金融・債券市場＝利回り上昇、シリア懸念後退や強い指標重し

[ニューヨーク 3日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2048GMT) 97*00.00(‐1*11.50)=3.7934% 前営業日終盤 98*11.50(‐0*01.50)=3.7162% 10年債 (2048GMT) 96*28.00(‐0*20.00)=2.8632% 前営業日終盤 97*16.00(‐0*07.50)=2.7894% 5年債 (2048GMT) 99*04.25(‐0*05.50)=1.6819% 前営業日終盤 99*09.75(‐0*05.25)=1.6457% 2年債 (2048GMT) 99*29.25(‐0*01.00)=0.4184% 前営業日終盤 99*30.25(‐0*00.25)=0.4026% 休場明け3日の米金融・債券市場では、債券価格が下落。オバマ米大統領が週末にシ リアへの軍事介入に関して議会の承認を求める意向を示したことで、安全資産としての米 国債の投資妙味が後退した。 前日発表された欧州、中国の製造業購買担当者景気指数(PMI)が堅調な内容だっ たことに加え、この日発表の米ISM製造業部門景気指数が2011年6月以来の高水準 となったことも圧迫した。 午後終盤の取引で、 指標10年債 は20/32安、利回りは2.863 %。 Tボンド先物9月限 は1─20/32安の131─23/32。 Tノート先物9月限 は22/32安の124─21/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 17.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 18.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 15.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 18.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread 1.00 (-0.75)