＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月４日─９日１１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） 0.6 0.6 （前年比、％） 2.5 2.5 ０１：４５ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） 51.7 51.7 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） 51.0 51.0 （速報値） ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） -0.7 -0.7 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.4 -0.5 （前年比、％） N/A -0.9 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省） （１０億ドル） -38.7 -34.2 １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） ８月米自動車販売台数 ５日（木） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） 0 0.602 １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 3.8 １１：３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 37.701 １２：１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 180 200 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／３１までの週、１０００件） 330 331 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 1.5 0.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.8 1.4 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A -7.3 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） -3.3 1.5 １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 55.0 56.0 （景気指数） 57.0 60.4 ８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ６日（金） ０６：００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 161 157 ０６：４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.4 ０８：３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.1 1.1 （前年比、％） -1.7 1.2 ０８：３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 1.9 （前年比、％） -0.8 2.0 １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） -0.5 2.4 １２：３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 162 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 161 （失業率、％） 7.4 7.4 ８─１５日 時間未定 ８月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） N/A 699.9 ８月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 14.3 ８月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 14.5 ８日（日） ０２：００ＧＭＴ ８月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） N/A 5.1 輸入（前年比、％） N/A 10.9 貿易収支（10億ドル） N/A 17.8 ９日（月） ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 2.7 ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） N/A 0.1 ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -2.3 １９：００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.15 13.8 １０日（火） ０５：３０ＧＭＴ ８月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） N/A 9.7 ０５：３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） N/A 13.2 ０５：３０ＧＭＴ １─８月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） N/A 20.1 ０６：４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -1.4 １１：３０ＧＭＴ ８月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 94.1 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １１日（水） ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.6 （速報値） ０８：３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 -0.2 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━