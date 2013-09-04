5日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新します) ［東京 ５日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（２日目） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ５年利付国債（９月債）の発行予定額等（財務省） １１：００ ホンダ 新型「フィット」発表会 １１：００ シャープ 冷蔵庫新製品発表会 １３：００ パナソニック スマートビエラ新製品 １４：００ 原子力規制委員会委員長会見 １５：００ フォーキャスト調査（日経センター） １５：３０ 積水ハウス２Ｑ決算会見 １５：３０ 日銀総裁会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４日（水） ０１：３０ＧＭＴ 第２・四半期豪ＧＤＰ（連邦統計局） ０１：４５ＧＭＴ ８月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 ０７：５８ＧＭＴ ８月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ 第２・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏小売売上高（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ７月米貿易収支（商務省） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １４：００ＧＭＴ カナダ中銀金利発表 １６：３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が 経済と金融政策について講演（オレゴン州ポートランド） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １８：００ＧＭＴ 米地区連銀経済報告 ８月米自動車販売台数 英中銀金融政策委員会（５日まで） オバマ米大統領がスウェーデン訪問（５日まで） ５日（木） ００：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米ウィスコンシン州ラクロス） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局） ０７：００ＧＭＴ ユーログループ議長がユーロ圏の現状について欧州議会で証言 １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省） １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCT S=ECI] １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米ウィスコンシン州ラクロス） １４：００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １７：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） ８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） マレーシア中銀金融政策会合 スウェーデン中銀金利発表 Ｇ２０首脳会議（６日まで、サンクトペテルブルク） スペイン国債入札