指標予測＝4─6月期実質ＧＤＰ2次速報は年率＋3.7％、大幅上方修正へ

[東京 6日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、9 日に内閣府が発表する2013年4─6月期実質国内総生産(GDP)2次速報の予測中 央値は、前期比プラス0.9%、年率3.7%と1次速報の年率2.6%から大幅な上方 修正となった。アベノミクス効果から、景気は引き続き順調な動きを見せている。 内閣府が8月12日に発表した1次速報は前期比プラス0.6%、年率換算プラス2 .6%と、3四半期連続のプラス成長を記録。その後に発表された法人企業統計の設備投 資額は、全産業で前年比0.02%増と3期ぶりの増加となった。専門家は「設備投資と 在庫投資は上方修正の可能性が高まった。公共投資も上方修正されそうだ」(三井住友ア セットマネジメント)と指摘している。 また、「仮に予想通りの大幅修正となった場合、予定通りの消費税率引き上げが実現 するとの観測が高まる」(第一経済研究所)とみられている。 各調査機関の見通しは以下の通り。 (単位:%、前期比) 前期比 年率 民間設備 Median 0.9 3.7 1.0 Highest 1.1 4.3 3.1 Lowest 0.7 3.0 0.4 No of Forecasts 28 28 26 Barclays Securities Japan (BRI) 0.9 3.5 1.2 BNP Paribas (BP9) 1.0 3.9 1.4 BofAML (BA1) 1.0 3.9 1.0 CA-CIB (IN1) 0.7 3.0 Citi (CT0) 1.0 4.1 3.1 Dai-ichi Life Research (DI2) 0.9 3.7 0.9 Daiwa Institute of Research (DA1) 0.9 3.7 0.9 Daiwa SB Investments (DA2) 0.9 3.5 0.9 Goldman Sachs (GS8) 0.9 3.7 0.9 Informa Global Markets (IN0) 0.9 3.6 2.0 ITOCHU Economic Research Institute (IC2 1.0 3.9 1.1 ) Japan Research Institute (JR1) 0.8 3.2 0.4 JPMorgan Chase (JM1) 0.9 3.6 0.9 Meiji Yasuda Life Insurance (MY1) 0.9 3.6 0.8 Mitsubishi Research Institute (Y31) 1.0 4.2 2.0 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securitie 1.0 4.1 1.6 s (MU2) Mizuho Research Institute (MRI) 0.9 3.6 2.0 Mizuho Sec. (FJ1) 1.0 4.0 1.4 Monex (MO1) 1.0 3.9 Morgan Stanley MUFG Securities (MG2) 0.7 3.0 0.5 NLI Research (NL2) 0.9 3.8 1.2 Nomura (NB1) 1.1 4.3 2.1 Norinchukin Research (NR1) 1.0 4.0 1.1 Shinkin Central Bank Research (SC2) 0.8 3.3 0.8 SMBC Nikko Sec. (SN4) 0.7 3.0 0.6 Societe Generale (SG1) 0.9 3.6 0.7 Sumitomo Mitsui Asset Management (Z07) 1.0 4.0 0.8 UBS (UB1) 0.9 3.8 1.0