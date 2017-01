米金融・債券市場＝価格下落、中短期債利回り2年ぶり高水準

[ニューヨーク 4日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2052GMT) 96*29.00(‐0*03.00)=3.7988% 前営業日終盤 97*00.00(‐1*11.50)=3.7934% 10年債 (2052GMT) 96*18.50(‐0*09.50)=2.8985% 前営業日終盤 96*28.00(‐0*20.00)=2.8632% 5年債 (2052GMT) 98*27.00(‐0*09.25)=1.7431% 前営業日終盤 99*04.25(‐0*05.50)=1.6819% 2年債 (2052GMT) 99*25.75(‐0*03.50)=0.4739% 前営業日終盤 99*29.25(‐0*01.00)=0.4184% 4日の米金融・債券市場では、シリアへの軍事介入をめぐる懸念後退を受け、国債価 格が下落した。米連邦準備理事会(FRB)による金融引き締め時期をめぐる観測を背景 に、中短期債利回りは約2年ぶり高水準をつけた。 自動車販売が大幅増となったこともリスク資産への買い意欲を高め、安全資産とされ る投資米国債の妙味が低下。当初プラス圏で推移していた米10年・30年債は株高が重 しとなり、下げに転じた。 午後終盤の取引で、 指標10年債<US10YT=RR>は9/32安、利回りは前日の2 .863%から2.895%に上昇した。 Tボンド先物9月限 は13/32安の131─10/32。 Tノート先物9月限 は15/32安の124─6/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (-1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 17.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 0.75 (+0.75)