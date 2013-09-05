＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月５日─９日１２日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５日（木） １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） -1.0 3.8 １１：３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 37.701 １２：１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 180 200 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （８／３１までの週、１０００件） 330 331 １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値 （労働省） （労働生産性／前期比、年率％） 1.5 0.9 （単位労働コスト／前期比、年率％） 0.8 1.4 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A -7.3 （速報値） １４：００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） -3.3 1.5 １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 55.0 56.0 （景気指数） 57.0 60.4 ８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ６日（金） ０６：００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 161 157 ０６：４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関） （１０億ユーロ） N/A -4.4 ０８：３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.1 1.1 （前年比、％） -1.7 1.2 ０８：３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 1.9 （前年比、％） -0.8 2.0 １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） -0.5 2.4 １２：３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 180 162 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 161 （失業率、％） 7.4 7.4 ８─１５日 時間未定 ８月中国新規融資（中国人民銀行） （１０億元） 700.0 699.9 ８月中国新規融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.1 14.3 ８月中国Ｍ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） 14.4 14.5 ８日（日） ０２：００ＧＭＴ ８月中国貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 6.0 5.1 輸入（前年比、％） 11.3 10.9 貿易収支（10億ドル） 20.0 17.8 ９日（月） ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.6 2.7 ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＣＰＩ（国家統計局） （前月比、％） 0.4 0.1 ０１：３０ＧＭＴ ８月中国ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.8 -2.3 １９：００ＧＭＴ ７月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、１０億ドル） 12.15 13.8 １０日（火） ０５：３０ＧＭＴ ８月中国鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 9.9 9.7 ０５：３０ＧＭＴ ８月中国小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 13.2 13.2 ０５：３０ＧＭＴ １─８月中国固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 20.2 20.1 ０６：４５ＧＭＴ ７月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -1.4 １１：３０ＧＭＴ ８月米中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） （指数） N/A 94.1 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １１日（水） ０６：００ＧＭＴ ８月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） N/A 1.6 （速報値） ０８：３０ＧＭＴ ８月英失業率（国立統計局） （ＩＬＯ基準＝前月までの３カ月、％） N/A 7.8 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ７月米卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.3 -0.2 １２日（木） ０１：３０ＧＭＴ ８月豪雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） N/A -1.02 失業率（％） N/A 5.7 ０６：４５ＧＭＴ ８月仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A -0.3 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 1.2 ０９：００ＧＭＴ ７月ユーロ圏鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A 0.7 （前年比、％） N/A 0.3 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／７までの週、１０００件） N/A N/A １２：３０ＧＭＴ ８月米輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.4 0.2 （輸出物価／前月比、％） N/A -0.1 １８：００ＧＭＴ ８月米財政収支（財務省） （１０億ドル） N/A -97.6 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━