6日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ６日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議なし ０８：５０ ８月末の外貨準備高 １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １３：００ ８月分携帯３社契約数実績 １４：００ パナソニック タフパッド新製品・タブレット事業の取組み説明会 １４：００ ９月日銀金融経済月報 １４：００ ７月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） １５：００ ＳＵＭＣＯ 第２四半期決算 １５：００ ９月フォーキャスト調査 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５日（木） ００：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米ウィスコンシン州ラクロス） ０１：３０ＧＭＴ ７月豪貿易収支（連邦統計局） ０７：００ＧＭＴ ユーログループ議長がユーロ圏の現状について欧州議会で証言 １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業受注（経済技術省） １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １１：３０ＧＭＴ ８月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表） １２：１５ＧＭＴ ８月全米雇用報告（ＡＤＰ） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省）[USLCT S=ECI] １３：００ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （米ウィスコンシン州ラクロス） １４：００ＧＭＴ ７月米耐久財受注改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ７月米製造業新規受注（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １７：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） ８月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） マレーシア中銀金融政策会合 スウェーデン中銀金利発表 Ｇ２０首脳会議（６日まで、サンクトペテルブルク） スペイン国債入札 ６日（金） ０６：００ＧＭＴ ７月独貿易収支（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏貿易収支（税関） ０８：３０ＧＭＴ ７月英鉱工業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ７月英製造業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ７月英貿易収支（国立統計局） １０：００ＧＭＴ ７月独鉱工業生産（経済技術省） １２：００ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 （サウスカロライナ州グリーンビル） １２：３０ＧＭＴ ８月米雇用統計（労働省） １７：３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済」（ネブラスカ州オマハ） Ｇ２０首脳会議（最終日、サンクトペテルブルク） メキシコ中銀金融政策会合