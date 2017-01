米金融・債券市場＝10年債利回り3％目前、強い指標でＦＲＢ緩和縮小観測高まる

[ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2029GMT) 95*16.00(‐1*14.50)=3.8803% 前営業日終盤 96*30.50(‐0*01.50)=3.7961% 10年債 (2029GMT) 95*25.50(‐0*25.50)=2.9918% 前営業日終盤 96*19.00(‐0*09.00)=2.8966% 5年債 (2029GMT) 98*11.00(‐0*16.00)=1.8494% 前営業日終盤 98*27.00(‐0*09.25)=1.7431% 2年債 (2029GMT) 99*23.00(‐0*03.00)=0.5177% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*03.25)=0.4700% 5日の米金融・債券市場では、米指標10年債利回りが節目となる3%の水準に迫っ た。市場予想を上回る経済指標を受けて、米連邦準備理事会(FRB)が近く資産買い入 れ縮小に着手するとの見方が強まり、世界的に債券売りが加速した。 8月のISM非製造業部門総合指数(NMI)は58.6と、2005年12月以来 の高水準となり、市場予想の55.0も大幅に上回った。 データの発表後、指標10年債 利回りは2011年7月以来およそ2年 ぶりの水準となる2.986%まで上昇、3%の大台が目前に迫った。 午後終盤の取引では22/32安。利回りは2.979%と、前日の2.897%か ら上昇した。 Tボンド先物9月限 は1─6/32安の130─4/32。 Tノート先物9月限 は21/32安の123─17/32。 Tボンド先物12月限 は1─6/32安の128─22/32。 Tノート先物12月限 は22/32安の122─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 2.25 (+1.25)