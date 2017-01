UPDATE 1-米金融・債券市場＝10年債利回り3％に上昇、ＦＲＢ緩和縮小観測高まる

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 5日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 95*13.00(‐1*17.50)=3.8858% 前営業日終盤 96*30.50(‐0*01.50)=3.7961% 10年債 (2105GMT) 95*24.50(‐0*26.50)=2.9956% 前営業日終盤 96*19.00(‐0*09.00)=2.8966% 5年債 (2105GMT) 98*10.75(‐0*16.25)=1.8511% 前営業日終盤 98*27.00(‐0*09.25)=1.7431% 2年債 (2105GMT) 99*23.00(‐0*03.00)=0.5177% 前営業日終盤 99*26.00(‐0*03.25)=0.4700% 5日の米金融・債券市場では、終盤の取引で指標10年債利回りが2011年7月以 来初めて節目の3%をつけた。市場予想を上回る経済指標を受けて、米連邦準備理事会( FRB)が近く資産買い入れ縮小に着手するとの見方が強まり、世界的に債券売りが加速 した。 8月のISM非製造業部門総合指数(NMI)は58.6と、2005年12月以来 の高水準となり、市場予想の55.0も大幅に上回った。 データの発表後、指標10年債 利回りは2.986%に上昇した。 市場の注目は6日発表の8月の雇用統計だ。堅調な内容となれば、資産買い入れ縮小 を開始しても、雇用市場の回復を阻害しないとの見方にFRBが傾く可能性がある。 半面、雇用統計が弱い内容となったり、米国のシリアへの軍事介入が近いとの見方が 強まったりした場合、10年債利回りは2.75%まで低下する可能性がある、とアナリ ストは指摘する。 ただ、米経済指標はこれまでのところ強弱まちまちで、9月の緩和縮小を決定的にす るほどではない。 この日発表された8月のADP全米雇用報告では、民間部門雇用者数は17万600 0人増加した。 ニューウェッジUSAの市場戦略部門統括者、ロバート・バン・バテンバーグ氏はこ れについて「FRBの緩和縮小を決定付ける数字ではない。一部で明日の雇用統計を懸念 する向きが出ている。だが、私はまずまずの内容になると見込んでいる」と述べた。 この他の雇用関連指標では、8月31日までの週の新規失業保険申請件数が9000 件減の32万3000件と、2008年1月以来の低水準となった8月11日の週にほぼ 並んだ。 一方、 チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスが発表した8月の米企業によ る人員削減数は、前月比33.8%増の5万0462人となり、削減数は2月以来半年ぶ りの高水準となった。 8月の米雇用統計に関するロイター調査では、非農業部門雇用者数が18万人増、失 業率は変わらずの7.4%と予想されている。 FRBが資産買い入れ終了後、間もなく利上げに踏み切るとの懸念が重しとなり、短 中期債はこの日も売られた。 2年債 利回りは2011年6月以来初めて0.50%を上回る水準で取引 された。直近では0.514%。前日は0.47%だった。 この日は世界的に債券売りが広がり、独10年債利回り は1年半ぶり、 英10年債利回り は2011年7月以来の水準にそれぞれ上昇した。 米財務省は、来週10日に310億ドルの3年債、11日に210億ドルの10年 債(リオープン=銘柄統合)、12日に130億ドルの30年債(リオープン)入札を実 施する。 Tボンド先物9月限 は1─6/32安の130─4/32。 Tノート先物9月限 は21/32安の123─17/32。 Tボンド先物12月限 は1─6/32安の128─22/32。 Tノート先物12月限 は22/32安の122─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 16.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 18.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 2.25 (+1.25)