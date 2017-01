米金融・債券市場＝価格上昇、弱い雇用統計で緩和縮小時期めぐり不透明感

[ニューヨーク 6日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 95*23.50(+0*10.50)=3.8667% 前営業日終盤 95*13.00(‐1*17.50)=3.8858% 10年債 (2105GMT) 96*09.00(+0*16.50)=2.9342% 前営業日終盤 95*24.50(‐0*26.50)=2.9956% 5年債 (2105GMT) 98*24.75(+0*14.00)=1.7585% 前営業日終盤 98*10.75(‐0*16.25)=1.8511% 2年債 (2105GMT) 99*26.75(+0*03.75)=0.4585% 前営業日終盤 99*23.00(‐0*03.00)=0.5177% 6日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇し、指標10年債利回りは3%を下回 る水準に低下した。8月の米雇用統計は、雇用の伸びが市場予想を下回る弱い内容となり 、米連邦準備理事会(FRB)の資産買い入れ縮小時期をめぐり不透明感が高まった。 非農業部門雇用者数は前月比16万9000人増となり、伸びは市場予想の18万人 増を下回った。 エコノミストの間では、それ以上に6、7月分の伸びが合計で7万4000人下方修 正された点が懸念されている。 失業率も7.4%から7.3%に低下し、2008年12月以来4年半ぶりの低水準 となったものの、労働参加率の低下が押し下げ要因だった。 過去分の大幅下方修正に加え、労働参加率が低下していることを受け、市場関係者の 間ではFRBの緩和縮小時期をめぐり不透明感が高まっている。 USバンク・ウェルス・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ダニエル・ヘック マン氏は「米経済の状況は数カ月前に予想されていたよりも弱いようだ」と指摘。「米縮 小緩和が9月なのか、それとも12月なのかさらに判断が難しい」と述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債 は16/32高。雇用統計の発表後、 1ポイント超上昇する場面もあった。 利回りは一時、2.864%まで低下したが、その後は2.936%まで戻している 。前日には節目の3%を突破し、2011年7月以来の高水準となる3.007%をつけ ていた。 2年債 利回りは0.526%から0.466%に低下。前日は2011年 6月以来初めて0.50%を上回っていた。 米カンザスシティー地区連銀のジョージ総裁はこの日、金融政策の「段階的かつ予見 可能な」正常化を目指し、FRBは今月の連邦公開市場委員会(FOMC)で資産買い入 れの縮小に着手すべきとの考えを示した。 8月の米雇用統計発表後にロイターが実施したプライマリーディーラー(米公認政府 証券ディーラー)調査では、9月のFOMCで資産買い入れ縮小を決定すると予想したの は、18社中13社だった。 TD証券のグローバル金利・為替・商品調査部門責任者、エリック・グリーン氏は「 雇用統計は弱い内容だが、緩和縮小をとどまらせるほどではない。それには、景気全般に おいて雇用の伸び鈍化という新たなトレンドが浮上していることを裏付ける証拠に欠ける 」との見方を示した。 来週には総額650億ドルの国債入札が予定されており、雇用統計を受けた債券高は 短命に終わる可能性があるとアナリストは指摘している。 シリアへの軍事介入をめぐる懸念から、債券への逃避買いも再燃した。この日閉幕し た20カ国・地域(G20)首脳会合では、オバマ米大統領に軍事介入を思いとどまるよ う圧力がかかったものの、大統領はこれを拒否した。 シリア懸念に加え、米連邦債債務の法定上限引き上げをめぐり予想される大統領と議 会の対立も、FRBに緩和縮小開始を先延ばしさせる可能性がある。 Tボンド先物9月限 は11/32高の130─15/32。 Tノート先物9月限 は17.50/32高の124─2.50/32。 Tボンド先物12月限 は11/32高の129─1/32。 Tノート先物12月限 は17/32高の122─30/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 16.00 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 18.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread 2.50 (unch)