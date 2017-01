米金融・債券市場＝小幅続伸、株安やＦＲＢ当局者の景気めぐる発言が支援　　

[ニューヨーク 23日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2015GMT) 98*06.50(+0*22.00)=3.7250% 前営業日終盤 97*16.50(+0*19.50)=3.7640% 10年債 (2015GMT) 98*08.50(+0*09.50)=2.7008% 前営業日終盤 97*31.00(+0*04.50)=2.7356% 5年債 (2015GMT) 100*08.00(+0*05.25)=1.4472% 前営業日終盤 100*02.75(+0*00.75)=1.4818% 2年債 (2015GMT) 100*02.75(+0*00.25)=0.3304% 前営業日終盤 100*02.50(+0*00.25)=0.3345% 23日の米金融・債券市場では米国債価格が小幅続伸。米株価の下落や連邦準備理事 会(FRB)当局者の景気回復を支援する必要があるとの見解に支援された。 ただ、今週総額970億ドルの2年・5年・7年債入札が予定されていることが上値 を抑えた。 指標10年債 は5/32高。利回りが2.71%。前営業日終盤の2. 73%から低下した。 30年債 は13/32高。利回りが3.74%。前営業日終盤時点では 3.76%だった。 月末までに与野党が予算案で合意しなければ政府機関の閉鎖に追い込まれるとの懸念 が株価を圧迫し、米国債への逃避買いが膨らんだ。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁は講演で、FRBは引き続き米経済に対する逆風に 強く対抗していく必要があるとの見解を示した。 ニューヨーク連銀は23日、固定金利・金額無制限の翌日物リバースレポを初試行し 、市場から118億1000万ドルを吸収した。連銀が20日にリバースレポの試験実施 を発表した際には米短期債がある程度売れられたが、23日の相場にはほとんど影響しな かった。 Tボンド先物12月限 は07/32高の131─29/32。 Tノート先物12月限 は05/32高の125─14.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 17.00 (-0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (-0.50)