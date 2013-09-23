米国株式市場＝続落、ＦＲＢの政策めぐり不透明感根強い

［ニューヨーク ２３日 ロイター］ - （カッコ内は前営業日比） ダウ工業株３０種（ドル） 終値（非公式） 15401.38（‐ 49.71） 前営業日終値 15451.09（‐185.46） ナスダック総合 終値（非公式） 3765.29（‐ 9.44） 前営業日終値 3774.73（‐14.65） Ｓ＆Ｐ総合５００種 終値（非公式） 1701.84（‐ 8.07） 前営業日終値 1709.91（‐12.43） ２３日の米国株式市場は続落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者の発言を受け、市 場では金融政策の先行きをめぐる不透明感が依然くすぶる格好となった。 ダウ工業株３０種 は４９．７１ドル（０．３２％）安の１万５４０１．３８ド ル。 ナスダック総合指数 は９．４４ポイント（０．２５％）安の３７６５．２９ 。 Ｓ＆Ｐ総合５００種 は８．０７ポイント（０．４７％）安の１７０１．８４。