24日の国内・海外経済指標と行事予定

［東京 ２４日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議は取りやめ １０：００ 原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 １０：３０ １０年利付国債（１０月債）の発行予定額等（財務省） １３：００ ソニー電子書籍サービスに関する説明会 １５：３０ 経団連会長会見 １５：３０ 日本取引所グループ定例会見 １８：３０ 総合資源エネルギー調査会第５回基本政策分科会 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２０日（金） ０５：３０ＧＭＴ インド中銀、金融政策発表 １６：３０ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 「ＦＲＢと経済」（ニューヨーク） １６：４０ＧＭＴ タルーロ米ＦＲＢ理事が講演（コネティカット州ニューヘブン） １６：５５ＧＭＴ ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 「米経済と金融政策」（ニューヨーク） １７：４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） 中国、台湾、香港［以上、中秋節］、韓国［秋夕］ ２２日（日） ドイツ総選挙 ２３日（月） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀金融安定化報告 ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ速報値 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ速報値 １２：３０ＧＭＴ ８月シカゴ連銀全米活動指数 １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） １３：００ＧＭＴ ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会の経済金融委員会で証言 １３：２０ＧＭＴ ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １７：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演 （テキサス州サンアントニオ） ２４日（火） ０８：００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １３：００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） １３：３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シカゴ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １４：００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）