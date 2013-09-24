25日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ［東京 ２５日 ロイター］ - ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 新規上場 エンビプロ・ホールディングス が東証２部に（公開価格700円） 市場変更 エー・ピーカンパニー が東証１部に マザーズから市場変更 電気自動車開発技術展（東京ビッグサイトで２７日まで） ０８：５０ 企業向けサービス価格指数（日銀） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １１：００ ８月 乗用車８社生産・輸出実績 １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １４：００ 原子力規制委員会委員長会見 １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） １７：３０ 東電 汚染水・タンク対策本部会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２４日（火） ０８：００ＧＭＴ ９月独ＩＦＯ業況指数 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン）[USUBSW=EC I] １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １３：００ＧＭＴ ７月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 １３：００ＧＭＴ ７月米住宅価格指数（連邦住宅金融局） １３：３０ＧＭＴ ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁が講演（シカゴ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １４：００ＧＭＴ ９月米消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） １７：００ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（シカゴ） １７：００ＧＭＴ 米財務省２年債入札 スペイン国債入札 ２５日（水） ０１：３０ＧＭＴ 豪中銀金融安定化報告 ０６：００ＧＭＴ １０月独消費者信頼感指数（ＧｆＫ） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：３０ＧＭＴ ８月米耐久財受注（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米新築１戸建て住宅販売（商務省） １６：００ＧＭＴ 第２・四半期米資金循環（ＦＲＢ） １７：００ＧＭＴ 米財務省５年債入札 ２２：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がＦＲＢ関連のイベントで開会の辞 イタリア国債入札