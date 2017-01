米金融・債券市場＝続伸、弱い米経済指標がＦＲＢの量的緩和継続観測裏付け

[ニューヨーク 24日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2005GMT) 99*05.50(+1*00.50)=3.6707% 前営業日終盤 98*05.00(+0*20.50)=3.7277% 10年債 (2005GMT) 98*21.50(+0*13.00)=2.6534% 前営業日終盤 98*08.50(+0*09.50)=2.7008% 5年債 (2005GMT) 100*12.00(+0*04.25)=1.4209% 前営業日終盤 100*07.75(+0*05.00)=1.4489% 2年債 (2005GMT) 100*02.75(+0*00.25)=0.3303% 前営業日終盤 100*02.50( 0*00.00)=0.3344% 24日の米金融・債券市場では米国債価格が続伸。米経済指標が予想を下回り、連邦 準備理事会(FRB)は当面、量的緩和を縮小しないとの見方を裏付ける結果となった。 この日発表されたスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)/ケース・シラー住 宅価格指数は、7月の主要20都市圏の住宅価格動向を示す指数(季節調整済)が前月比 0.6%上昇と、エコノミスト予想の中央値である0.8%上昇を下回った。 コンファレンス・ボード(CB)による9月の米消費者信頼感指数も前月から低下し 、エコノミスト予想をわずかに下回った。 指標10年債 は14/32高。利回りが2.66%。前日終盤の2.7 1%から低下した。 30年債 は1―01/32高。利回りが3.67%。前日終盤は3.7 3%だった。 イールドカーブがフラット化し、2年債と30年債の利回り格差は前日終了時点の3 39ベーシスポイント(bp)から334bpに、2年債と10年債の利回り格差は前日 の237bpから232bpに、それぞれ縮小した。 この日実施された330億ドルの2年債入札は最高落札利回りが0.348%だった 。 Tボンド先物12月限 は1―02/32高の132─31/32。 Tノート先物12月限 は15.50/32高の125─30/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.00 (+0.25)