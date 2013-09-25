ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

＊欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 -------------------------------------------------------------------------------- ＜９月に予定される行事＞ 下旬 １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- ９月２６日（木） １０：３０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） １１：００ ソニー オーディオ新商品説明会 １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英経常収支（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ 第２・四半期英ＧＤＰ確報値（国立統計局） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米ＧＤＰ確報値（商務省） １２：３０ＧＭＴ 第２・四半期米企業利益改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米住宅販売保留指数（全米リアルター協会） １４：１０ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事がシンポジウムに出席（フランクフルト） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １６：１５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀が講演（ミシガン州ホートン） １７：００ＧＭＴ 米財務省７年債入札 ８月米住宅着工許可件数改定値（商務省） イタリア国債入札 台湾中銀四半期政策決定会合 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２７日（金） 閣議、閣議後会見 ０８：３０ ８月全国消費者物価指数（総務省） （予測中央値：+0.7％） ９月東京都区部消費者物価指数（総務省） （予測中央値：+0.3％） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次:指定報告機関ベース、財務省） １０：３０ ２年利付国債の入札発行（財務省） １２：４５ ２年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ ２年利付国債のＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：１５ＧＭＴ ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁、 米経済について講演（デンバー） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） ０６：４５ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） ０９：４５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「金融政策の役割」に関する 会合で講演（オスロ） １２：３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省） １２：３０ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が ニューヨーク連銀主催の会合であいさつ（ニューヨーク） １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 １４：１５ＧＭＴ エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が「金融政策の役割」に関する会合でパネルディスカッ ションに参加（オスロ） １８：００ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が経済について講演（ニューヨーク州シラキュース） ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） １─８月中国鉱工業部門企業利益（国家統計局） イタリア国債入札 ドラギＥＣＢ総裁とビスコ伊中銀総裁が講演（ミラノ） -------------------------------------------------------------------------------- ９月２８日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月２９日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- ９月３０日（月） ０８：５０ ８月鉱工業生産速報（経産省） ０８：５０ ８月商業販売統計（経産省） １２：３０ ９月国際投資戦略調査［JP/GAA］ １４：００ ８月住宅着工戸数（国交省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） １３：４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数 １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ------------------------------------------------------------------------------- ＜１０月に予定される行事＞ 中下旬 １４：３０ 全国百貨店売上高（日本百貨店協会） １４：００ スーパーマーケット売上高（日本チェーンストア協会） １６：００ コンビニエンスストア売上高（日本フランチャイズチェーン協会） 時間未定 ショッピングセンター売上高（日本ショッピングセンター協会） １２：３０ ロイター国際分散投資戦略調査（東京） -------------------------------------------------------------------------------- １０月１日（火） 閣議、閣議後会見 ０８：５０ ９月全国企業短期経済観測調査（短観）（日銀） （予測中央値：大企業製造業ＤＩ＋7、非製造業 ＋14） ０８：３０ ８月完全失業率（総務省） ０８：３０ ８月有効求人倍率（厚労省） ０８：３０ ８月家計調査（総務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ ８月毎月勤労統計（厚労省） １０：３０ １０年利付国債の入札発行（財務省） １０：３０ １０年物価連動国債（１０月債)の発行予定額等（財務省） １２：４５ １０年利付国債の入札結果（財務省） １５：１５ １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ９月中国ＰＭＩ（国家統計局） ０１：３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局） ０４：３０ＧＭＴ 豪中銀理事会（金利発表） ０７：５５ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） １４：００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：１５ＧＭＴ イエレン米ＦＲＢ副議長が ニューヨークのエコノミッククラブで講演 ９月米自動車販売台数 中国、香港［国慶節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月２日（水） ０８：５０ ９月マネタリーベース（日銀） ０８：５０ ９月短観業種別計数（日銀） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 新型窓口販売方式による１０年利付国債の発行条件等（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １１：４５ＧＭＴ ＥＣＢ理事会（金利発表、パリ） １２：３０ＧＭＴ ＥＣＢ記者会見 １２：１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ） １６：００ＧＭＴ ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が講演 （バーモント州サウスバーリントン） アイスランド中銀が金利決定発表 中国［国慶節］、インド［ガンジー誕生日］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月３日（木） 日銀金融政策決定会合（１日目） ０８：５０ ９月短観ＣＰ発行環境（日銀） ０８：５０ 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） １０：２０ 国庫短期証券の入札発行（財務省） １０：２０ 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） １０：３０ 流動性供給入札（財務省） １０：３０ ３０年利付国債（１０年債）の発行予定額等（財務省） １２：３５ 国庫短期証券の入札結果（財務省） １２：４５ 流動性供給入札結果（財務省） １７：００ 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：００ＧＭＴ ９月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局） １１：３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １４：００ＧＭＴ ８月米耐久財受注改定値（商務省） １４：００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） １５：００ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁（サンディエゴ） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省３・１０・３０年債入札条件 １７：１５ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が 「景気回復への不透明感の影響」パネル討論に参加 ２０：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が 経済について講演（アーカンソー州リトルロック） 中国［国慶節］、韓国［開天節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月４日（金） 閣議、閣議後会見 日銀金融政策決定会合（２日目） １５：３０ 日銀総裁会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０１：４５ＧＭＴ ９月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁） １２：３０ＧＭＴ フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が 経済について講演（アーカンソー州リトルロック） １２：３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省） １３：１５ＧＭＴ ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が会合であいさつ（ニューヨーク） １３：３０ＧＭＴ スタイン米ＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） １６：３０ＧＭＴ ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が 「人的資源への投資」について講演（メリーランド州ボルチモア） １７：４５ＧＭＴ コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 （ミネソタ州ブルーミントン） 中国［国慶節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月５日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月６日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 豪州夏時間入り -------------------------------------------------------------------------------- １０月７日（月） １４：００ 日銀金融経済月報 １４：００ ８月景気動向指数ＣＩ速報値（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 １５：００ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札条件 １５：３０ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 １９：００ＧＭＴ ８月米消費者信用残高（ＦＲＢ） 第３・四半期の中国外貨準備（─１４日） 中国［国慶節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月８日（火） 閣議、閣議後会見 日銀ドル供給オペ ０８：５０ ８月経常収支（財務省） １４：００ ９月景気ウォッチャー調査（内閣府） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ８月独貿易収支（連邦統計庁） ０６：４５ＧＭＴ ８月仏貿易収支（税関） １０：００ＧＭＴ ８月独鉱工業受注（経済技術省） １１：３０ＧＭＴ 米月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） １２：３０ＧＭＴ ８月米貿易収支（商務省） - １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） １５：３０ＧＭＴ 米財務省４週間物ＴＢ入札 １６：３０ＧＭＴ プロッサー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（ペンシルベニア州ジョンズタウン ） １７：００ＧＭＴ 米財務省３年債入札 ９月の中国マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資 （中国人民銀行）（─１５ 日） インドネシア中銀金融政策決定会合決 ---------------------------------------------------------------- １０月９日（水） ０８：５０ 日銀金融政策決定会合議事要旨（９月４・５日分） １０：３０ 日銀の中曽副総裁が松江市で講演 １３：３０ 日銀の中曽副総裁が松江市で会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０８：３０ＧＭＴ ８月英鉱工業生産（国立統計局） ０８：３０ＧＭＴ ８月英製造業生産（国立統計局） １０：００ＧＭＴ ８月独鉱工業生産（経済技術省） １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １４：００ＧＭＴ ８月米卸売在庫（商務省） １７：００ＧＭＴ 米財務省１０年債入札 １８：００ＧＭＴ ９月１７─１８日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録発表 英中銀金融政策委員会（１０日まで） 韓国［ハングルの日］ --------------------------------------------------------------------- １０月１０日（木） ０８：５０ ８月第３次産業活動指数（経済産業省） ０８：５０ ８月機械受注（内閣府） １４：００ ９月消費動向調査（内閣府） １５：００ １０月フォーキャスト調査（日経センター） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ００：３０ＧＭＴ ９月豪雇用統計（連邦統計局） ０４：００ＧＭＴ ９月米チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） ０６：００ＧＭＴ ８月独輸入物価（連邦統計庁） （─１５日） ０６：４５ＧＭＴ ８月仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） １１：００ＧＭＴ 英中銀金融政策委員会（金利発表） １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ９月米輸出入物価（労働省） １５：００ＧＭＴ 米財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 １５：００ＧＭＴ 米財務省５２週間物ＴＢ入札条件 １７：００ＧＭＴ 米財務省３０年債入札 １８：００ＧＭＴ ９月米財政収支（財務省） １８：３０ＧＭＴ ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が財界人らの昼食会で講演（アイダホ州 ボイジー） 伊短期債入札 韓国中銀金融政策決定会合 ブラジル中銀政策金利発表（現地時間９日発表） ドラギＥＣＢ総裁がエコノミッククラブで講演（ニューヨーク） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、１１日まで） 台湾［国慶節］ -------------------------------------------------------------------------------- １０月１１日（金） 閣議、閣議後会見 ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ０６：００ＧＭＴ ９月独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） １２：３０ＧＭＴ ９月米卸売物価指数（労働省） １２：３０ＧＭＴ ９月米小売売上高（商務省） １３：５５ＧＭＴ １０月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 １４：００ＧＭＴ ８月米企業在庫（商務省） Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（ワシントン、最終日） 伊長期債入札 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１２日（土） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ９月中国貿易統計 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１３日（日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 -------------------------------------------------------------------------------- １０月１４日（月）祝日（体育の日） ［海外］ 日本時間はＧＭＴプラス９時間 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 主な海外マーケット休場予定 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ １０月 １日（火）中国、香港［国慶節］ ２日（水）中国［国慶節］、インド［ガンジー誕生日］ ３日（木）中国［国慶節］、韓国［開天節］ ４日（金）中国［国慶節］ ７日（月）中国［国慶節］ ９日（水）韓国［ハングルの日］ １０日（木）台湾［国慶節］ １４日（月）香港［重陽節］、米国［コロンブスデー、債券市場が休場］ １５日（火）シンガポール［ハリラヤハジ］ ２３日（水）タイ［チュラロンコーン大王祭］