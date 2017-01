米金融・債券市場＝続伸、弱い米経済指標や株安で

[ニューヨーク 25日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2015GMT) 99*11.00(+0*04.50)=3.6611% 前営業日終盤 99*06.50(+1*01.50)=3.6690% 10年債 (2015GMT) 98*30.50(+0*09.50)=2.6207% 前営業日終盤 98*21.00(+0*12.50)=2.6552% 5年債 (2015GMT) 100*17.25(+0*05.75)=1.3864% 前営業日終盤 100*11.50(+0*03.75)=1.4242% 2年債 (2015GMT) 99*26.25( NA )=0.3402% 前営業日終盤 100*02.75(+0*00.25)=0.3303% 25日の米金融・債券市場では米国債価格が続伸。米経済指標が弱い内容で連邦準備 理事会(FRB)の緩和政策継続見通しを裏付ける形となった。 米与野党の予算交渉に進展が見られないことへの懸念や、ウォルマート・ストアーズ の下落が重しになり主要株価指数がそろって下げたことも、米国債への逃避買い を誘った。 米経済指標は、8月の新築1戸建て住宅販売が前月比7.9%増と年初来の低水準近 辺となったほか、8月の耐久財新規受注も前月比0.1%増とわずかな伸びにとどまり、 経済見通しに不透明性があることを浮彫りにした。 指標10年債 は10/32高、利回りが2.622%。前日終盤の2. 66%から低下した。 30年債 は11/32高。利回りが3.65%。前日終盤は3.68% だった。 Tボンド先物12月限 は20/32高の133─19/32。 Tノート先物12月限 は11/32高の126─09/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-0.50)