UPDATE 1-米金融・債券市場＝続伸、弱い米経済指標や株安で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 25日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 99*08.00(+0*01.50)=3.6664% 前営業日終盤 99*06.50(+1*01.50)=3.6690% 10年債 (2105GMT) 98*29.00(+0*08.00)=2.6262% 前営業日終盤 98*21.00(+0*12.50)=2.6552% 5年債 (2105GMT) 100*17.00(+0*05.50)=1.3880% 前営業日終盤 100*11.50(+0*03.75)=1.4242% 2年債 (2105GMT) 99*26.25( NA )=0.3402% 前営業日終盤 100*02.75(+0*00.25)=0.3303% 25日の米金融・債券市場では米国債価格が続伸。米経済指標が弱い内容で連邦準備 理事会(FRB)の緩和継続見通しを裏付ける形となった。 米与野党の予算交渉に進展が見られないことへの懸念や、小売大手ウォルマート・ス トアーズ の下落が重しになり主要株価指数がそろって下げたことも、米国債への 逃避買いを誘った。 米経済指標は、8月の新築1戸建て住宅販売が前月比7.9%増と年初来の低水準近 辺となったほか、8月の耐久財新規受注も前月比0.1%増とわずかな伸びにとどまり、 経済見通しに不透明性があることを浮彫りにした。 指標10年債 は10/32高、利回りが2.622%。前日終盤の2. 66%から低下した。 30年債 は11/32高。利回りが3.65%。前日終盤は3.68% だった。 25日実施された350億ドルの5年債入札は最高落札利回りが1.436%となっ た。 FRB傘下のニューヨーク連銀はこの日、国債買い切りオペを実施し、2020年1 1月15日から2023年8月15日までに償還を迎える国債31億5800万ドルを買 い入れた。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は「FRBは現在の 統計を見ているだけでなく、2014年の景気について先を見越して考えている」とした 上で「一連の経済指標が良好でも10年債利回りが2.80%台まで戻ることはないだろ う」と話した。 ウィルミントン・ブロード・マーケット・ボンドファンドの共同マネジャーを務める ウィルマー・スティス氏は、耐久財受注も新築住宅販売もFRBが債券買い入れ縮小に近 づく内容ではないと指摘。「金利上昇の影響が相殺されるには、非農業部門雇用者数など の指標に勢いが見られることが必要」とし、それが見られないために最近米国債は上昇し ており、これからも上昇が続くとの見方を示した。 アナリストによると、向こう数日は、月末や四半期末のポートフォリオ調整を目的と したポートフォリオマネジャーの買いにも支援される可能性がある。 主要な社債案件に備えたヘッジも、債券相場をある程度動かす要因になるとみられて いる。 Tボンド先物12月限 は20/32高の133─19/32。 Tノート先物12月限 は11/32高の126─09/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.75 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (-0.50)