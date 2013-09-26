UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（26日）＝22本、192億1953万円

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(設定額を追加しました) ［東京 ２６日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ｉ─ｍｉｚｕｈｏゴールドインデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：３２９３万円 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏコモディティインデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：３２８７万円 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ先進国リートインデックス（為替ヘッジあり） ｉ─ｍｉｚｕｈｏ先進国リートインデックス（為替ヘッジなし） ブラックロック・ジャパン 設定上限額：各１００億円 設定額：為替ヘッジあり１億５１５０万円、為替ヘッジなし１億５２４４万円 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 ｉ─ｍｉｚｕｈｏ国内リートインデックス ブラックロック・ジャパン 設定上限額：１００億円 設定額：８４１４万円 販売会社：みずほ銀行、みずほ証券 フィデリティ・日本変革ファンド フィデリティ投信 設定上限額：２０００億円 設定額：４４億９６４１万円 販売会社：ＳＭＢＣフレンド証券 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１３─０９ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３０００億円 設定額：２６億２３８４万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 米国連続増配成長株オープン＜愛称：女神さま・オープン＞ 岡三アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：２７億１６９４万円 販売会社：岡三証券、藍澤証券、今村証券、永和証券、三縁証券、静岡東海証券、東武証券、丸福証券 、八幡証券、りそな銀行、近畿大阪銀行、西京銀行、埼玉りそな銀行 キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＡコース（年２回決算／米ドル売り円買い） キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＢコース（年２回決算／為替ヘッジなし） キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＣコース（毎月分配／米ドル売り円買い） キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドＤコース（毎月分配／為替ヘッジなし） キャピタル・インターナショナル 設定上限額：各５００億円 設定額：合計２９億６４９８万円 Ａコース２０億１７９４万円、Ｂコース６億５２０７万円、Ｃコース１５８５万円 Ｄコース２億７９１１万円 販売会社：野村証券 ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジあり ＭＨＡＭ米国好配当株式ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなし ＜愛称：ゴールデンルーキー＞ みずほ投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：合計：１３億４７５９万円 （年１回決算型）為替ヘッジあり５１３９万円、為替ヘッジなし２億９７１５万円 （毎月決算型）為替ヘッジあり８３８４万円、為替ヘッジなし９億１５１９万円 販売会社：みずほ銀行 ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・為替ヘッジあり） ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・為替ヘッジなし） ＵＢＳグローバルＣＢオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり） ＵＢＳグローバルＣＢオープン（毎月決算型・為替ヘッジなし） ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント 設定上限額：各２５０億円 設定額：合計４４億１３８６万円 （年１回決算）為替ヘッジあり９億６１７２万円、為替ヘッジなし２４億６５８５万円 （毎月決算型）為替ヘッジあり２億１０９９万円、為替ヘッジなし７億７５２８万円 販売会社：いちよし証券 現地通貨建新興国債券ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：２億０１００万円（自己設定） 設定額：２億０１００万円 販売会社：三井住友信託銀行 ＳＭＴＡＭ世界債券ファンド 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額：１００万円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：三井住友信託銀行
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