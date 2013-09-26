〔表〕きょうの投信設定（27日）＝10本

［東京 ２７日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、 販売会社】 パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド２０１３─０９ ＜愛称：コアラドリーム１３─０９＞ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：１００億円 設定額：── 販売会社：東京スター銀行 ＳＭＢＣ・日興資産成長ナビゲーション 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：２０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 世界優先証券ファンド２０１３─０９（為替ヘッジあり／限定追加型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、近畿大阪銀行、静銀ティーエム証券 日本再興戦略株式オープン 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：２０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 ツインアクセル（ブラジル国債＆世界小型株式）≪２０２１─０１≫ 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 三菱ＵＦＪ グローバル好利回りＣＢファンド２０１３─０９（円ヘッジ）（限定追 加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジあり） 日興ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし） ブラックロック・ジャパン 設定上限額：合計で５００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 ダイワ米国国債ファンド ─ラダー１０─ （為替ヘッジあり） ダイワ米国国債ファンド ─ラダー１０─ （為替ヘッジなし） 大和証券投資信託委託 設定上限額：各５０万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券