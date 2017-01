米金融・債券市場＝反落、米新規失業保険申請の減少や株高で

[ニューヨーク 26日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2023GMT) 98*22.50(‐0*17.50)=3.6969% 前営業日終盤 99*08.00(+0*01.50)=3.6664% 10年債 (2023GMT) 98*23.00(‐0*06.00)=2.6480% 前営業日終盤 98*29.00(+0*08.00)=2.6262% 5年債 (2023GMT) 99*23.00( NA )=1.4334% 前営業日終盤 100*17.00(+0*05.50)=1.3880% 2年債 (2023GMT) 99*26.00(‐0*00.25)=0.3442% 前営業日終盤 99*26.25( NA )=0.3402% 26日の米金融・債券市場では米国債価格が反落。週間新規失業保険申請件数の減少 や米株価の上昇が背景となった。 朝方発表された9月21日までの週の新規失業保険申請件数は前週から減少して6年 ぶり低水準に迫り、労働市場の回復を裏付ける明るい兆候となった。同統計を受け、10 月4日に発表の9月の米雇用統計が予想以上に強い内容になるのではないかとの期待が高 まった。 指標10年債 は3/32安。利回りは2.65%。前日の2.63%か ら上昇した。 30年債 は8/32安。利回りは3.69%。前日は3.67%だった 。 26日実施された290億ドルの7年債入札は落札利回りが2.058%となった。 Tボンド先物12月限 は15/32安の133─04/32。 Tノート先物12月限 は06/32安の126─03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)