UPDATE 2-米金融・債券市場＝反落、米新規失業保険申請の減少や株高で

(内容を追加しました) [ニューヨーク 26日 ロイター] - (カッコ内は前営業日比) 30年債 (2105GMT) 98*22.00(‐0*18.00)=3.6978% 前営業日終盤 99*08.00(+0*01.50)=3.6664% 10年債 (2105GMT) 98*23.00(‐0*06.00)=2.6480% 前営業日終盤 98*29.00(+0*08.00)=2.6262% 5年債 (2105GMT) 99*23.25( NA )=1.4318% 前営業日終盤 100*17.00(+0*05.50)=1.3880% 2年債 (2105GMT) 99*26.25( 0*00.00)=0.3402% 前営業日終盤 99*26.25( NA )=0.3402% 26日の米金融・債券市場では米国債価格が反落。週間新規失業保険申請件数の減少 や米株価の上昇が背景となった。 朝方発表された9月21日までの週の新規失業保険申請件数は前週から減少して6年 ぶり低水準に迫り、労働市場の回復を裏付ける明るい兆候となった。同統計を受け、10 月4日に発表の9月の米雇用統計が予想以上に強い内容になるのではないかとの期待が高 まった。 指標10年債 は3/32安。利回りは2.65%。前日の2.63%か ら上昇した。 30年債 は8/32安。利回りは3.69%。前日は3.67%だった 。 26日実施された290億ドルの7年債入札は落札利回りが2.058%となった。 連邦準備理事会(FRB)傘下のニューヨーク連銀は26日、国債買い切りオペで、 2036年2月15日から2043年8月15日までに償還を迎える国債15億6500 万ドルを買い入れた。 ニューヨーク連銀は26日、試験的に実施している固定金利・金額無制限の翌日物リ バースレポについて、アロケーションの上限を1社当たり5億ドルから10億ドルに引き 上げると発表した。27日の実施分から適用する。その他の条件については変更はないと している。 アクション・エコノミクスの債券分析部門マネージング・ディクレター、キム・ルパ ート氏によると、市場関係者の大半は利回りが上昇する傾向にあるとみている。同氏は「 関係者の大半はFRBがやがて量的緩和の縮小に着手するとみている。現段階の見方では 2014年になる可能性がある」と述べた。 与野党が月末までに暫定予算で合意しなければ10月1日から政府機関が閉鎖される 可能性があり、4日に予定されている雇用統計の発表も確実ではない状態になっている。 カルバート・インベストメンツの債券ストラテジスト、スティーブ・バン・オーダー 氏は「恐らく来週は数日程度、政府機関が閉鎖されるだろう。閉鎖回避に向けた残り時間 は少なくなっているが、回避しようとの意志はもっと少ない」と述べ、長い演説による議 事進行妨害が行われている状況からみても閉鎖の可能性は高まったようだと指摘した。 同氏は、債券トレーダーにとって直接的な影響は、政府機関の閉鎖が1日で終わらず、 労働省が4日に雇用統計を発表できなくなることだとの見方を示した。 10月半ばまでに債務上限が引き上げられなければ、米国は前代未聞の債務不履行に 陥る可能性がある。ルー米財務長官は25日、連邦政府の借り入れ手段は10月17日ま でに尽きる見込みで、手元資金はわずか300億ドル程度になるとの試算を明らかにした 。 Tボンド先物12月限 は15/32安の133─04/32。 Tノート先物12月限 は06/32安の126─03/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (-2.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (unch)