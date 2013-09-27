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＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ９月２７日─１０日４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 指標名 予想 前回 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ２７日（金） ０６：４５ＧＭＴ ７月仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.8 ０６：４５ＧＭＴ 第２・四半期仏ＧＤＰ改定値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） 0.5 0.5 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） -0.10 -0.21 （景況感指数） 96.0 95.2 １２：３０ＧＭＴ ８月米個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.4 0.1 （個人消費支出／前月比、％） 0.3 0.1 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.1 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.1 0.1 １３：５５ＧＭＴ ９月米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 78.0 76.8 （速報値） ９月独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.5 1.5 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 1.6 1.6 （改定値） ３０日（月） ０１：４５ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ８月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.8 -1.4 （前年比、％） N/A 2.3 ０９：００ＧＭＴ ９月ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 1.3 １３：４５ＧＭＴ ９月米シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 54.0 53.0 １０月 １日（火） ０１：００ＧＭＴ ９月中国製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 51.0 ０１：３０ＧＭＴ ８月豪小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.1 ０７：５５ＧＭＴ ９月独雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／１０００人） N/A +7 （失業者数・季調前／１００万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） N/A 6.8 ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 51.1 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏失業率（統計局） （％） N/A 12.1 １１：４５ＧＭＴ 米週間チェーンストア売上高（ICSC／ゴールドマン） １２：５５ＧＭＴ 米週間レッドブック大規模小売店売上高 （インスティネット・リサーチ） １２：５８ＧＭＴ ９月米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 52.8 （速報値） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 55.8 55.7 １４：００ＧＭＴ ８月米建設支出（商務省） （前月比、％） 0.5 0.6 ９月米自動車販売台数 １０月 ２日（水） ００：３０ＧＭＴ ８月豪貿易収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A -0.765 ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A 0.3 （前年比、％） N/A 0.2 １１：００ＧＭＴ 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） １２：１５ＧＭＴ ９月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、１０００人） 180 176 １０月 ３日（木） ０１：００ＧＭＴ ９月中国非製造業ＰＭＩ（国家統計局） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 52.1 （速報値） ０７：５８ＧＭＴ ９月ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 52.1 （速報値） ０９：００ＧＭＴ ８月ユーロ圏小売売上高（統計局） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -1.3 １１：３０ＧＭＴ ９月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （１０００人） N/A 50.462 １２：３０ＧＭＴ 米新規失業保険申請件数（労働省） （９／２８までの週、１０００件） N/A 305 １４：００ＧＭＴ ８月米製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 0.7 -2.4 １４：００ＧＭＴ ８月米耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.1 （速報値） １４：００ＧＭＴ ９月米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 57.0 58.6 （景気指数） N/A 62.2 １０月 ４日（金） ０１：４５ＧＭＴ ９月中国サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） ０６：００ＧＭＴ ８月独生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 0.5 １２：３０ＧＭＴ ９月米雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、１０００人） 177 169 （民間部門雇用者数増減、１０００人） 180 152 （失業率、％） 7.3 7.3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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