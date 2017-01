〔情報ＢＯＸ〕アジア太平洋Ｍ＆Ａリーグテーブル

[香港 27日 ロイター] - トムソン・ロイターのデータによると、1─9月の アジア太平洋地域(日本を除く)の合併・買収(M&A)総額は、速報ベースで前年同期 比13.4%減の3375億ドルだった。 金融アドバイザーのリーグテーブルは以下の通り Financial Advisor 2013 2012 YTD Q1-Q3 Value Value (US$m) Rank (US$m) Rank Morgan Stanley 36,928.8 1 54,758.3 2 Goldman Sachs & Co 32,249.9 2 81,171.2 1 Bank of America 22,115.6 3 19,197.4 12 UBS 21,396.8 4 47,748.1 4 Barclays 18,723.8 5 13,432.3 14 JP Morgan 16,878.0 6 40,942.7 6 Credit Suisse 15,017.1 7 44,549.5 5 Citi 14,881.2 8 54,020.6 3 Macquarie Group 14,685.0 9 14,287.2 13 HSBC Holdings PLC 13,537.2 10 26,889.3 7 トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングの調査によると、1─9月のア ジア太平洋地域(日本を除く)のM&Aアドバザリー手数料収入は前年同期比23.3% 減の12億7000万ドル。 手数料収入上位10社は以下の通り。 Bank Name Fees (US$m) Morgan Stanley 78.7 Goldman Sachs & Co 72.8 Citi 65.5 Macquarie Group 62.1 JP Morgan 56.4 UBS 48.6 Credit Suisse 47.6 Lazard 32.8 Rothschild 30.6 BMO Capital Markets 28.1 (INVESTMENTVIEWS)